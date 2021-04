Serie A, gli arbitri della 34esima: Prontera per l'Inter, Calvarese per il Milan e Chiffi per la Juve

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 34esima giornata di Serie A, la quindicesima del girone del girone di ritorno. Nessuno scontro diretto in programma, ma diversi match "a distanza" decisivi specialmente per la corsa Champions League: Milan-Benevento sarà arbitrata da Calvarese, Napoli-Cagliari da Fabbri, Sassuolo-Atalanta da Pairetto, Lazio-Genoa da Giacomelli e Udinese-Juventus da Chiffi. Per Crotone-Inter è invece stato designato Prontera, alla sua sesta direzione in Serie A, la prima con una big.

Getty Images