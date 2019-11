Serie A, gli arbitri della 13.ma giornata

Dopo la pausa per le nazionali, da sabato ritorna la Serie A con protagoniste le squadre impegnate in Champions League: si parte con Atalanta-Juventus che sarà diretta da Rocchi mentre Milan-Napoli è stata affidata a Orsato. Il posticipo Torino-Inter sarà invece arbitrato da Maresca. Ecco tutte le designazioni dell'AIA per la tredicesima giornata di campionato.