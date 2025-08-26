Serie A, Giudice sportivo: due turni di squalifica a Cambiaso

L'azzurro fermato dopo la manata a Lovik, salterà il big match contro l'Inter
La Juventus dovrà fare a meno di Andrea Cambiaso per le sfide di campionato contro Genoa e, soprattutto, Inter. Il Giudice sportivo è stato infatti inflessibile e in seguito al rosso rimediato contro il Parma ha squalificato l'esterno bianconero per due giornate "per avere, al 38° del secondo tempo, con il pallone non in contesa, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria".
Cambiaso non potrà dunque scendere in campo né il 31 agosto a Marassi, né il 13 settembre allo Stadium, quando andrà in scena il derby d'Italia. Un bel grattacapo per Igor Tudor, che non ha esattamente l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli esterni di centrocampo e dovrà con tutta probabilità affidarsi a Kostic, oppure adattare in quel ruolo il jolly McKennie.
Un turno di stop invece per Ismael Kenneth Koné del Sassuolo dopo il rosso rimediato contro il Napoli. Multe alle seguenti società: Pisa (10.000 euro), Genoa (6.000), Parma (4.000), Lecce (3.000) e Napoli (1.500).
