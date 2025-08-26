Serie A, Giudice sportivo: due turni di squalifica a Cambiaso

La Juventus dovrà fare a meno di Andrea Cambiaso per le sfide di campionato contro Genoa e, soprattutto, Inter. Il Giudice sportivo è stato infatti inflessibile e in seguito al rosso rimediato contro il Parma ha squalificato l'esterno bianconero per due giornate "per avere, al 38° del secondo tempo, con il pallone non in contesa, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria".