Calcio
Serie A
SERIE A

Serie A, Giudice sportivo: due turni di squalifica a Cambiaso

L'azzurro fermato dopo la manata a Lovik, salterà il big match contro l'Inter

26 Ago 2025 - 15:22

La Juventus dovrà fare a meno di Andrea Cambiaso per le sfide di campionato contro Genoa e, soprattutto, Inter. Il Giudice sportivo è stato infatti inflessibile e in seguito al rosso rimediato contro il Parma ha squalificato l'esterno bianconero per due giornate "per avere, al 38° del secondo tempo, con il pallone non in contesa, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria".

Tudor: "Vlahovic è concentrato e fa quello che deve, ma l'ultima parola spetta alla società"

Cambiaso non potrà dunque scendere in campo né il 31 agosto a Marassi, né il 13 settembre allo Stadium, quando andrà in scena il derby d'Italia. Un bel grattacapo per Igor Tudor, che non ha esattamente l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli esterni di centrocampo e dovrà con tutta probabilità affidarsi a Kostic, oppure adattare in quel ruolo il jolly McKennie.

Un turno di stop invece per Ismael Kenneth Koné del Sassuolo dopo il rosso rimediato contro il Napoli. Multe alle seguenti società: Pisa (10.000 euro), Genoa (6.000), Parma (4.000), Lecce (3.000) e Napoli (1.500).

serie a
giudice sportivo

