Serie A, Fiorentina-Torino 1-0: Castrovilli apre le danze della nuova Serie A

FIORENTINA-TORINO 1-0

Successo meritato per la Fiorentina: 1-0 in casa contro il Torino nel match inaugurale della stagione 2020/21 di Serie A. I viola costruiscono due ottime occasioni nel primo tempo, ma in entrambe le circostanze Sirigu è bravissimo a negare la rete sui colpi di testa di Kouamé. Zaza spreca un’ottima opportunità in contropiede e così al 78’ Castrovilli firma il gol vittoria, depositando in rete un cioccolatino di Chiesa. Giampaolo ko al debutto. Fiorentina-Torino: le foto della prima sfida di A





























































LA PARTITA

La Serie A ritorna in campo dopo appena 48 giorni dall’ultima giornata della scorsa stagione: è stata la sosta tra un campionato e un altro più breve degli ultimi decenni. Che sia il match di debutto della stagione 2020/21 di campionato lo si evince dalle poche emozioni che caratterizzano soprattutto il primo tempo. La prima buona occasione della sfida è a favore dei viola: cross dalla sinistra di Biraghi e bello stacco di Kouamé, che però non inquadra la porta. Sul fronte opposto anche i granata si costruiscono un’ottima opportunità e Dragowski è bravissimo a respingere il mancino ravvicinato di Berenguer, ben servito da Linetty; il portiere polacco riesce anche a recuperare definitivamente il pallone dopo il tentativo strozzato di Zaza. Nel finale di primo tempo Sirigu è superlativo per due volte e sempre su un attivissimo Kouamé: prima respingendo il colpo di testa dell’ivoriano (e salvando subito dopo anche un quasi autogol di Ansaldi), poi fermando di puro istinto proprio sulla linea di porta un altro suo grande stacco aereo.



Fiorentina che prosegue sulla scia di quello che è successo poco prima dell’intervallo e comincia molto bene la ripresa. La formazione di Iachini si porterebbe anche in vantaggio con Biraghi, ma l’assistente alza subito la bandierina per via del fuorigioco dello stesso ex Inter sul tocco di Castrovilli. Kouamé si dimostra sempre insidiosissimo, ma questa volta il suo colpo di testa è impreciso. Al 61’, però, a seguito di un’ingenuità di Ribery, il Torino sciupa una clamorosa occasione in contropiede: Zaza tocca troppa in profondità per Belotti in una situazione di due contro uno e l’azione sfuma. Poco dopo ci prova Bonaventura con un controllo di destro e tiro esterno collo di sinistro; decisamente a lato. Esito uguale avrà il mancino di Chiesa da posizione defilata. Diverso discorso invece per Castrovilli, che al 78’ segna il gol vittoria per gli uomini di Beppe Iachini: Chiesa mette il turbo sulla fascia destra e lascia sul posto Ansaldi, cross sul secondo palo per Castrovilli, che insacca comodamente a porta vuota. Due conclusioni imprecise del subentrato Cutrone e il gol annullato a Belotti per fuorigioco in pieno recupero non cambiano il risultato. La Fiorentina inizia col piede giusto; per il Torino di Marco Giampaolo è ancora esposto il cartello “Lavori in corso”.

LE PAGELLE

Castrovilli 7 – La maglia numero 10 sulle spalle non gli pesa per niente: è puntualissimo sul preciso assist di Chiesa sul quale non deve fare altro che depositare in rete il gol vittoria della Fiorentina all’esordio in campionato.

Kouamé 6,5 – Prova di grande forza e di tenacia quella dell’attaccante ivoriano, che si presenta molto bene al debutto con la maglia della Fiorentina: soltanto un grandissimo Sirigu non gli regala la gioia del gol.

Ribery 5,5 – Parte in maniera positiva nel primo tempo, ma poi cala alla distanza. Un suo errore molto ingenuo per poco non favorisce il contropiede vincente della coppia Zaza-Belotti, sprecato dal primo.

Sirigu 7 – Se quella di Kouamé è stata un’ottima prestazione, altrettanto bisogna dire di Sirigu, il quale è straordinario nel finale di primo tempo con due ottime parate sull’ex attaccante del Genoa. Anche se alla fine non bastano per uscire dal Franchi imbattuto.

Linetty 6 – Il suo assist preciso per Berenguer poteva valere l’1-0 per i granata nel primo tempo; la prova dell’ex sampdoriano rimane comunque da premiare.

Zaza 5 – Non sfrutta per niente l’unica vera palla gol che il Torino si era ritrovato (un po’ casualmente) nel secondo tempo: in una situazione favorevolissima serve troppo lungo Belotti, che con molta probabilità avrebbe portato in vantaggio i granata.

IL TABELLINO

FIORENTINA-TORINO 1-0

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6,5; Milenkovic 6, Ceccherini 6, Caceres 6; Chiesa 6,5 (37’ st Lirola sv), Bonaventura 6 (34’ st Borja Valero 6), Duncan 6,5, Castrovilli 7, Biraghi 6,5 (43’ st Venuti sv); Ribery 5,5 (34’ st Vlahovic 6), Kouamé 6,5 (43’ st Cutrone sv). A disp.: Terracciano, Brancolin, Illanes, Saponara, Pezzella, Tòfol Montiel, Igor. All.: Iachini 6,5

Torino (4-3-1-2): Sirigu 7; Izzo 5 (43’ st Vojvoda sv), Bremer 6,5, Nkoulou 6, Ansaldi 5,5; Meité 6 (24’ st Lukic 5,5), Rincon 5,5, Linetty 6 (43’ st Millico sv); Berenguer 6 (24’ st Verdi 5,5); Belotti 6, Zaza 5. A disp.: Ujkani, Rosati, Segre, Falqué, Rauti, Murru, Ferigra, Buongiorno. All.: Giampaolo 5,5

Arbitro: Abisso

Marcatore: 33’ st Castrovilli

Ammoniti: Milenkovic (F), Caceres (F), Biraghi (F), Linetty (T)

LE STATISTICHE

Per la prima volta dalla stagione 2017/18, la prima gara stagionale del campionato termina con un successo casalingo (3-0 della Juventus sul Cagliari in quel caso).La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata nelle prima partita di campionato per la prima volta dalla stagione 2015/16 (2-0 contro il Milan al Franchi).

Il Torino ha vinto solo in una delle ultime nove occasioni quando ha giocato la prima giornata di Serie A in trasferta (contro il Frosinone nel 2015): cinque pareggi e tre sconfitte nel parziale.

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata per due gare di Serie A consecutive contro il Torino per la prima volta dalle due sfide della stagione 1995/96.

La Fiorentina va in gol da 14 gare consecutive contro il Torino in Serie A: è la striscia in corso più lunga dei Viola contro una singola avversaria nel massimo campionato.

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in nove incontri su 22 in Serie A con Iachini in panchina, 41%: la percentuale più alta fra gli allenatori con almeno 10 panchine con la Viola nell’era dei tre punti a vittoria.

Gaetano Castrovilli ha segnato il suo primo gol in Serie A da novembre 2019 contro il Parma, dopo 22 partite a secco di reti in campionato.

Federico Chiesa ha preso parte a otto degli ultimi 15 gol della Fiorentina in campionato (quattro gol ed altrettanti assist).