A Venezia firmato il contratto per la gestione del nuovo stadio

Venezia FC e Comune di Venezia hanno sottoscritto oggi il contratto di concessione per la gestione del nuovo stadio che sorgerà a Mestre, nella frazione Tessera, all'interno del Bosco dello Sport. Lo annunciano il Comune e la società in una nota. La concessione durerà 40 anni e prevede che il club investa in tutto 125 milioni per dotazioni e migliorie a completamento dell'impianto, manutenzione ordinaria e straordinaria e canone concessorio. L'impianto sarà inaugurato nella seconda metà della stagione sportiva 2027/2028 e accoglierà fino a 18.500 spettatori per le partite di calcio, ma ospiterà anche concerti, festival e altri grandi eventi culturali e di intrattenimento. Francesca Bodie, Presidente del Venezia FC, ha dichiarato: "Oggi è una giornata storica per il Venezia FC e la nostra community - commenta la presidente del Venezia calcio Francesca Bodie -. Il Bosco dello Sport sarà la nostra nuova casa: uno stadio innovativo, inclusivo, sostenibile e dai più elevati standard internazionali, in grado di sprigionare al meglio l'energia e la passione arancioneroverde". Il sindaco Simone Venturini ha ringraziato il predecessore Luigi Brugnaro: "Oggi è una giornata storica per tutta la nostra città, anche per chi non è tifoso - ha commentato -. Dopo decenni di dibattiti e parole, il sogno di uno stadio moderno e funzionale è finalmente qualcosa che possiamo toccare con mano".