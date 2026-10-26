Pallone d'Oro, o meglio, Balon de Oro: la Spagna e il Barcellona la fanno da padroni

26 Ott 2026 - 23:02
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La Spagna e il Barcellona hanno fatto man bassa dei primi premi assegnati durante la cerimonia del Pallone d'Oro 2026, conquistando, tra gli altri, il titolo di miglior allenatore con Luis de la Fuente e quello di miglior giovane con Lamine Yamal. Il commissario tecnico della Spagna, laureatosi campione del mondo quest'estate, succede al connazionale Luis Enrique (PSG) nell'albo d'oro del premio come miglior allenatore della stagione 2025/2026. Premiato anche Unai Simon, portiere della nazionale dell'Athletic Bilbao. Per quanto riguarda il calcio femminile, il premio di miglior allenatore è andato al tecnico del FC Barcellona, Pere Romeu. Il 32enne spagnolo ha assunto la guida della squadra nel luglio 2024, in seguito all'addio di Jonatan Giraldez, di cui era stato uno dei vice. Con lui, il club blaugrana ha centrato un "quadruplete", conquistando campionato, Coppa di Spagna, Supercoppa di Spagna e Champions League. Anche il trofeo "Raymond Kopa", riservato ai migliori talenti Under 21, è finito nelle mani del Barça; o meglio, è rimasto all'interno del club catalano. L'ala Lamine Yamal ha infatti ricevuto questo riconoscimento per il terzo anno consecutivo. In campo femminile, anche l'attaccante del Barcellona Vicky Lopez ha conservato il titolo.

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