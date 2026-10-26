Quanto vale il Pallone d'Oro? Quanto guadagna chi vince il premio più ambito?

Pallone d’Oro 2026, sfilata di stelle sul red carpet di Londra
© Getty Images | Veerle Buurman, Manaka Matsukubo, Hannah Hampton e Melvine Malard
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Conquistare il Pallone d’Oro equivale a scolpire il proprio nome nella storia del calcio. Tuttavia, la vittoria dell'ambito trofeo non si traduce automaticamente in un assegno al vincitore: France Football, infatti, non eroga alcun montepremi o somma in denaro diretta a chi si aggiudica il riconoscimento. La vera ricompensa economica è indiretta e scaturisce principalmente da sponsorizzazioni, diritti d'immagine e accordi contrattuali. Come evidenziato da Calciomercato.com, l'impatto finanziario di questo successo varia notevolmente da atleta ad atleta. Dipende infatti in larga misura dalle clausole concordate in fase di firma con il proprio club e con i partner commerciali, rendendo impossibile stabilire un guadagno standard per tutti.
La prima forma di ritorno economico proviene dal club di appartenenza. È prassi per molte grandi società inserire nei contratti dei propri campioni specifici incentivi economici in caso di vittoria di premi individuali di prima fascia. In questi casi, la conquista del trofeo sblocca un premio in denaro concordato, che va a sommarsi all'ingaggio percepito. Anche laddove non siano presenti premi di rendimento prefissati, l'innalzamento dello status del calciatore rappresenta un'eccellente carta da giocare al momento di trattare un rinnovo contrattuale o un adeguamento dello stipendio...
L'altra grande fonte di ricavo è rappresentata dagli sponsor personali. Per i brand internazionali che collaborano con i calciatori, il trofeo costituisce una vetrina pubblicitaria di straordinaria potenza. Spesso i contratti con gli sponsor tecnici prevedono premi specifici per il raggiungimento di questo traguardo. Inoltre, l'enorme risonanza mediatica acquisita aumenta l'appetibilità del giocatore sul mercato pubblicitario, aprendo la strada a nuove collaborazioni ancora più redditizie nel medio e lungo termine.
Esiste poi un valore puramente materiale legato all'oggetto in sé. Realizzato artigianalmente, il Pallone d’Oro non è d'oro massiccio, bensì composto da una struttura metallica rivestita da una doratura esterna. Il costo stimato per la lavorazione e i materiali impiegati si aggira intorno ai 3.000 euro. Si tratta di una cifra irrisoria se paragonata all'incalcolabile valore simbolico del premio e all'indotto economico che la sua vittoria è in grado di generare.
In definitiva, sebbene la cerimonia non preveda la consegna di un assegno, il Pallone d'Oro si conferma un eccezionale acceleratore di guadagni. La ricompensa primaria, tuttavia, rimane quella che nessuna cifra può comprare: l'immortalità sportiva nell'élite del calcio mondiale.
© Getty Images | Veerle Buurman, Manaka Matsukubo, Hannah Hampton e Melvine Malard
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