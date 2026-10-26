Quanto vale il Pallone d'Oro? Quanto guadagna chi vince il premio più ambito?

Conquistare il Pallone d’Oro equivale a scolpire il proprio nome nella storia del calcio. Tuttavia, la vittoria dell'ambito trofeo non si traduce automaticamente in un assegno al vincitore: France Football, infatti, non eroga alcun montepremi o somma in denaro diretta a chi si aggiudica il riconoscimento. La vera ricompensa economica è indiretta e scaturisce principalmente da sponsorizzazioni, diritti d'immagine e accordi contrattuali. Come evidenziato da Calciomercato.com, l'impatto finanziario di questo successo varia notevolmente da atleta ad atleta. Dipende infatti in larga misura dalle clausole concordate in fase di firma con il proprio club e con i partner commerciali, rendendo impossibile stabilire un guadagno standard per tutti.