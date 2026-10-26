Quanto vale il Pallone d'Oro? Quanto guadagna chi vince il premio più ambito?

l'anno scorso l'ha vinto Dembelé, quest'anno è corsa a tre

26 Ott 2026 - 21:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Pallone d'Oro © Getty Images

Pallone d'Oro © Getty Images

Conquistare il Pallone d’Oro equivale a scolpire il proprio nome nella storia del calcio. Tuttavia, la vittoria dell'ambito trofeo non si traduce automaticamente in un assegno al vincitore: France Football, infatti, non eroga alcun montepremi o somma in denaro diretta a chi si aggiudica il riconoscimento. La vera ricompensa economica è indiretta e scaturisce principalmente da sponsorizzazioni, diritti d'immagine e accordi contrattuali. Come evidenziato da Calciomercato.com, l'impatto finanziario di questo successo varia notevolmente da atleta ad atleta. Dipende infatti in larga misura dalle clausole concordate in fase di firma con il proprio club e con i partner commerciali, rendendo impossibile stabilire un guadagno standard per tutti.

I bonus contrattuali e il rapporto con la società

 La prima forma di ritorno economico proviene dal club di appartenenza. È prassi per molte grandi società inserire nei contratti dei propri campioni specifici incentivi economici in caso di vittoria di premi individuali di prima fascia. In questi casi, la conquista del trofeo sblocca un premio in denaro concordato, che va a sommarsi all'ingaggio percepito. Anche laddove non siano presenti premi di rendimento prefissati, l'innalzamento dello status del calciatore rappresenta un'eccellente carta da giocare al momento di trattare un rinnovo contrattuale o un adeguamento dello stipendio...

Sponsor e partnership commerciali

 L'altra grande fonte di ricavo è rappresentata dagli sponsor personali. Per i brand internazionali che collaborano con i calciatori, il trofeo costituisce una vetrina pubblicitaria di straordinaria potenza. Spesso i contratti con gli sponsor tecnici prevedono premi specifici per il raggiungimento di questo traguardo. Inoltre, l'enorme risonanza mediatica acquisita aumenta l'appetibilità del giocatore sul mercato pubblicitario, aprendo la strada a nuove collaborazioni ancora più redditizie nel medio e lungo termine.

Il valore materiale del trofeo

 Esiste poi un valore puramente materiale legato all'oggetto in sé. Realizzato artigianalmente, il Pallone d’Oro non è d'oro massiccio, bensì composto da una struttura metallica rivestita da una doratura esterna. Il costo stimato per la lavorazione e i materiali impiegati si aggira intorno ai 3.000 euro. Si tratta di una cifra irrisoria se paragonata all'incalcolabile valore simbolico del premio e all'indotto economico che la sua vittoria è in grado di generare.

In definitiva, sebbene la cerimonia non preveda la consegna di un assegno, il Pallone d'Oro si conferma un eccezionale acceleratore di guadagni. La ricompensa primaria, tuttavia, rimane quella che nessuna cifra può comprare: l'immortalità sportiva nell'élite del calcio mondiale.

Pallone d’Oro 2026, sfilata di stelle sul red carpet di Londra

1 di 40
© Getty Images | Veerle Buurman, Manaka Matsukubo, Hannah Hampton e Melvine Malard 
© Getty Images | Veerle Buurman, Manaka Matsukubo, Hannah Hampton e Melvine Malard 
© Getty Images | Veerle Buurman, Manaka Matsukubo, Hannah Hampton e Melvine Malard 

© Getty Images | Veerle Buurman, Manaka Matsukubo, Hannah Hampton e Melvine Malard 

© Getty Images | Veerle Buurman, Manaka Matsukubo, Hannah Hampton e Melvine Malard 

Ultimi video

00:33
La risposta di Gasperini alle allusioni di Allegri

La risposta di Gasperini alle allusioni di Allegri

02:14
RULLO/13 SRV DOMANI TUTTI IN CAMPO 26/10 SRV OK

Serie A no stop: si torna già in campo

02:15
RULLO SRV ALLEGRI SQUALIFICA E MULTE 27/10

Allegri vede rosso: due giornate senza panchina

02:14
RULLO SRV INTER CHE RIMONTA CON PAZZINI E MENGOZZI 26/10 SRV

L'Inter vola, nel segno delle rimonte: una questione di Dna

01:48
RULLO SRV MOU SHOW INFINITO 26/10 SRV

Mourinho, il solito show: trionfo Real con esultanza "special"

02:01
RULLO SRV AGGRESSIONE TIFOSO PORTICI 26/10 SRV

Calcio e violenza: a Pozzuoli tifoso in fin di vita

02:29
RULLO SRV FURTI (NAPOLI E ALTRI) 26/10 SRV

Furti e calciatori: shock Alisson Santos, si ritrova i ladri in casa

00:51
Social da pazzi: i 3 video più virali di oggi

Social da pazzi: i 3 video più virali di oggi

01:45
RULLO SRV MILAN PULISIC ON FIRE 26/10 SRV

Pulisic, un gol per riprendersi il Milan

02:28
Furti e rapine ai calciatori

Furti e rapine ai calciatori

02:00
Ultraviolenza in Campania: tifoso gravissimo

Ultraviolenza in Campania: tifoso gravissimo

00:39
CLIP MAGLIA NAPOLI HALLOWEEN PER SITO 26/10 SRV

Napoli, ecco la maglia speciale per Halloween!

02:04
Pallone d'Oro: tra poco a Londra il vincitore

Pallone d'Oro: tra poco a Londra il vincitore

01:57
RULLO SRV JUVE DOUGLAS LUIZ PRENDE VITA 27/10 SRV

Juve, Douglas Luiz adesso è l'uomo in più per Spalletti

01:46
Icona Mourinho

Icona Mourinho

00:33
La risposta di Gasperini alle allusioni di Allegri

La risposta di Gasperini alle allusioni di Allegri

I più visti di Calcio

Verso Inter-Fiorentina: le scelte di Chivu

Verso Inter-Fiorentina: le scelte di Chivu

Spalletti e il post Lecce: "Risposta da squadra seria e da ragazzi seri. Io sono sempre sereno..."

Spalletti e il post Lecce: "Risposta da squadra seria e da ragazzi seri. Io sono sempre sereno..."

DICH GASPERINI SU POST NAPOLI-ROMA 26/10 DICH

Gasperini: "La frase di Allegri? Infelice, parlano i numeri"

CLIP RONALDINHO ANNUNCIO ESORDIO RAVENNA-FORLI 23/10 SRV

Ronaldinho, è tutto vero: "Il 15 novembre gioca il derby Ravenna-Forlì"

I tormenti di Spalletti e l'incubo Conte

I tormenti di Spalletti e l'incubo Conte

DICH ALLEGRI PRE ROMA PER SITO 23/10 DICH

Allegri: "La sfida contro la Roma vale tanto, ma non è l'ultima della stagione"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:02
Pallone d'Oro, o meglio, Balon de Oro: la Spagna e il Barcellona la fanno da padroni
Pallone d'Oro
21:58
Quanto vale il Pallone d'Oro? Quanto guadagna chi vince il premio più ambito?
21:19
A Venezia firmato il contratto per la gestione del nuovo stadio
Galliani
21:01
Figc: Galliani si tessera con l'Enotria, attesa per il vertice informale tra club
19:00
Pallone d'Oro: Messi non vola a Londra per la cerimonia