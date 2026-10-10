Serie A, doppio De Bruyne e Noa Lang: il Napoli batte il Frosinone 3-0

Prima doppietta per Kevin De Bruyne in Serie A, la 12ª marcatura multipla nei top-5 campionati europei. Prima di oggi, l’ultima risaliva al 6 aprile 2024 quando vestiva la maglia del Manchester City contro il Crystal Palace in Premier League.

Kevin De Bruyne ha trasformato tutti i quattro rigori calciati dalla scorsa stagione in Serie A; tra i centrocampisti che ne hanno calciati almeno altrettanti nel periodo in massima serie, è uno dei tre a vantare una percentuale realizzativa del 100%, insieme a Lucas Da Cunha (4/4) e Nikola Vlasic (5/5).

Con 27 tocchi nell’area avversaria, 13 conclusioni totali, 2 expected goals e 3 grandi occasioni create contro il Frosinone, il Napoli ha fatto registrare il proprio miglior primo tempo in questa Serie A per volume di tocchi in area, tiri, xG e grandi occasioni da rete.

Secondo gol per Noa Lang in Serie A, 322 giorni dopo il suo primo segnato nella competizione, il 22 novembre 2025 contro l’Atalanta, anche in quel caso al Maradona.

Secondo assist per Giovane con la maglia del Napoli in Serie A, entrambi al Maradona. Il brasiliano non partecipava a una rete in campionato dal 15 febbraio scorso, quando aveva servito il passaggio vincente per il gol di Alisson Santos contro la Roma.

150ª presenza per Benoît Badiashile nei cinque maggiori campionati europei, la seconda in Serie A con il Napoli e la prima da titolare.

550ª panchina per Massimiliano Allegri in Serie A e 325ª vittoria nella massima serie per l’allenatore del Napoli.

Il Napoli ha vinto due partite casalinghe consecutive dello stesso campionato con annesso clean sheet per la prima volta dall’aprile 2025 (3-0 v Empoli e 2-0 v Torino in quel caso).

Il Frosinone non perdeva un match in trasferta in Serie A dal 9 marzo 2024 (1-0 v Sassuolo al MAPEI) con Eusebio Di Francesco allenatore.

Il Napoli è la squadra contro cui il Frosinone ha subito più gol in trasferta in Serie A: 13 e sempre più di una.

Contro nessun’altra squadra il Frosinone ha perso più partite di Serie A che contro il Napoli (sei come contro Inter, Juventus e Roma).

Il Napoli ha vinto la settima partita consecutiva contro una neopromossa in Serie A, eguagliando quanto fatto tra il 1987 e il 1988; solo tra il 2016 e il 2019 ha fatto meglio (striscia di 15 in quel caso).