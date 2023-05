Serie A, corsa Champions League: Juve e Roma praticamente fuori, all'Inter basta un punto

SERIE A

I giallorossi puntano tutto sulla vittoria dell'Europa League, l'Atalanta deve vincere a San Siro e sperare che i bianconeri battano il Milan

A due giornate dalla fine del campionato di Serie A è quasi tempo di verdetti anche per la corsa a un posto nella prossima Champions League. I 10 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus e il successivo, clamoroso tonfo di Empoli hanno di fatto tagliato fuori i bianconeri e qualificato aritmeticamente la Lazio; quarto posto quasi irraggiungibile per la Roma dopo l'ennesima frenata arrivata contro la Salernitana, anche se la squadra di Mourinho potrà puntare sulla conquista dell'Europa League per accedere al torneo più prestigioso; il Milan dovrà difendere il quarto posto nello scontro diretto dello Stadium di domenica sera, mentre l'Atalanta è chiamata a vincere a San Siro sabato contro l'Inter (a cui invece basta un pareggio per qualificarsi aritmeticamente) e poi "tifare" Juve.

LA CLASSIFICA ATTUALE

Napoli 86 - Campione d'Italia e qualificata in Champions League

Lazio 68 - Qualificata in Champions League

Inter 66 - Attualmente in Champions League

Milan 64 - Attualmente in Champions League

Atalanta 61 - Attualmente in Europa League

Roma 60 - Attualmente in Europa League

Juventus 59* - Attualmente in Conference League

INTER

Ai nerazzurri basta non perdere con l'Atalanta per avere l'aritmetica certezza di giocare la prossima Champions League. Per non dipendere dai risultati altrui, in caso di ko interno servirà fare tre punti a Torino contro i granata all'ultima giornata.

MILAN

I rossoneri dovranno battere la Juventus a Torino per poter festeggiare con un turno d'anticipo, a prescindere dai risultati altrui. In caso di arrivo a pari punti con l'Atalanta, infatti, i ragazzi di Pioli sarebbero in vantaggio negli scontri diretti.

ATALANTA

I bergamaschi dovranno battere l'Inter, reduce dalla finale di Coppa Italia, per agganciare momentaneamente il Milan al quarto posto. Poi saranno costretti a tifare Juve nel posticipo di domenica, ma un successo bianconero non basterà: servirà infatti anche una vittoria in casa col Monza all'ultima giornata e il contemporaneo passo falso di almeno una delle due milanesi per qualificarsi.

ROMA

I giallorossi possono puntare al massimo al quarto posto (l'Inter terza è irraggiungibile perché avanti negli scontri diretti): serviranno però due vittorie (agganciare il Milan con tutta probabilità non basterebbe, perché i rossoneri hanno una miglior differenza reti generale nonostante la perfetta parità negli scontri diretti) e diversi passi falsi delle altre concorrenti. Quasi utopia. Per altro, come confermato da José Mourinho, la squadra punterà tutto sulla vittoria dell'Europa League e opterà per un ampio turnover in campionato.

JUVENTUS

Al netto delle possibili sanzioni future, alla squadra di Allegri servirebbe un vero e proprio miracolo: battere Milan e Udinese, sperare in un ko dei rossoneri all'ultima giornata (in caso di pareggio per scavalcarli servirà aver vinto almeno 3-0 lo scontro diretto) e in passi falsi di Atalanta e Roma nelle ultime due.

LA VARIABILE COPPE

Tutto questo, naturalmente, riguarda esclusivamente la classifica di Serie A, perché sulla qualificazione alle prossime competizioni europee inciderà anche l'esito delle prossime finali di coppa: in caso di successi di Roma e Inter contro Siviglia e Manchester City entrambe le squadre andrebbero in Champions League di diritto, qualunque sia il loro piazzamento. Al torneo possono però accedere al massimo cinque squadre per nazione: nel caso clamoroso in cui entrambe rimanessero fuori dalle prime quattro in campionato, dunque, la quarta classificata (Atalanta, Milan o Juve) scivolerebbe comunque in Europa League.