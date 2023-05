Serie A, Roma-Salernitana 2-2: continua il digiuno di vittorie in campionato per Mourinho

ROMA-SALERNITANA 2-2

El Shaarawy e Matic rimontano due volte le reti granata di Candreva e Dia, la Champions attraverso il quarto posto resta complicatissima

Finisce 2-2 Roma-Salernitana, posticipo della 36esima giornata di Serie A. I giallorossi vanno sotto dopo 12' puniti da una magia di Candreva, la riagguantano nella ripresa con El Shaarawy (47'), ma subito dopo vengono colpiti nuovamente da un'invenzione di Dia (54'). All'83' ci pensa Matic a salvare Mourinho dalla sconfitta, anche se il digiuno di vittorie in campionato continua. La penalizzazione inflitta alla Juventus tiene aperta una porta per il quarto posto (ora occupato dal Milan, distante 4 punti), anche se l'occasione più ghiotta per qualificarsi alla prossima Champions League resta la finale di Budapest contro il Siviglia.

LA PARTITA

Mourinho opta per un ampio turnover arretrando Bove sulla linea di difesa, scegliendo la coppia di centrocampo Tahirovic-Camara e Belotti come riferimento offensivo. Neanche in panchina Dybala, che punta a essere al 100% per la finale di Euroa League. Il grande equilibrio dei primi minuti viene rotto al 12' da un'invenzione di Coulibaly: lancio millimetrico per Candreva, che taglia fuori un ingenuo El Shaarawy e si inventa un tocco magico alle spalle di Rui Patricio. I giallorossi tentano di reagire, ma senza riuscire a creare azioni realmente pericolose e anzi continuando a soffrire i movimenti e l'imprevedibilità di Dia e Candreva tra le linee. Il primo squillo dei padroni di casa arriva dopo la mezzora e porta la firma di El Shaarawy, che riceve un bel pallone da Bove al limite, ma calcia a lato col destro. Nel finale di frazione i ritmi calano molto, ma nel secondo dei tre minuti di recupero, da calcio piazzato, la Roma agguanta il pareggio: a segnare è Ibanez, ma Colombo annulla dopo una on-field review per un doppio tocco di mano di Belotti prima del tiro in porta del brasiliano. Si va al riposo con la squadra di Mourinho sotto 0-1.

Il portoghese rivoluziona la squadra a inizio ripresa, inserendo. Al capitano bastano due minuti per diventare protagonista: la sua punizione dalla distanza è respinta in maniera non perfetta da Ochoa,. L'atteggiamento giallorosso è nettamente più propositivo rispetto al primo tempo, ma al 54' arriva la doccia gelata: Candreva sventaglia per Piatek, che con un rimpallo fortunoso trova, bravo a. Al 67' Mourinho prova a giocarsi la carta, schierato in coppia con Belotti al posto di un anonimo Wijnaldum. A far urlare l'Olimpico è però, che in mischia sugli sviluppi di corner trova la zampata buona per il 2-2 a pochi minuti dal 90'. I padroni di casa provano a gettare il cuore oltre l'ostacolo e a lanciarsi in un assalto finale, in un momento di tensione tra Zalewski e Dia, ma nonostante i ben 7' di recupero il risultato non cambia.

LE PAGELLE

Solbakken 4,5 - Disperso, confuso e impreciso. In un primo tempo di grande sofferenza per tutto l'attacco giallorosso lui è di gran lunga il più in difficoltà.

El Shaarawy 6,5 - Si perde Candreva, con la complicità di Ibanez, in occasione dello 0-1, ma si riscatta guidando la controffensiva dei suoi e trovando di giustezza il gol dell'1-1.

Wijnaldum 5 - Anche lui, come Solbakken, fatica a trovare la posizione ideale sul terreno di gioco e a fornire adeguato supporto alla manovra offensiva.

Candreva 7 - Un gol che da solo vale il prezzo del biglietto, poi il lancio illuminante che dà il La al gol dell'1-2. Protagonista assoluto.

Piatek 5,5 - Poco nel vivo della manovra e mai pericoloso. Da una sua iniziativa nasce l'1-2 di Dia, ma l'assist è frutto a tutti gli effetti di un rimpallo casuale.

Dia 6,5 - Un primo tempo così-così, poi il gol di tacco che lo proietta a quota 16 in una stagione davvero da incorniciare.

IL TABELLINO

Roma-Salernitana 2-2

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Bove 5,5, Smalling 6, Ibanez 5,5 (1' st Llorente 5,5); Zalewski 6, Tahirovic 5 (1' st Matic 6), Camara 5,5 (30' st Cristante 6), El Shaarawy 6,5; Wijnaldum 5 (22' st Abraham 5,5), Solbakken 4,5 (1' st Pellegrini 6); Belotti 5.

Allenatore: Mouriho 5

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 6; Daniliuc 6, Gyomber 6 (21' st Lovato 6), Pirola 6,5 (33' st Troost-Ekong 6); Kastanos 6 (14' st Mazzocchi 6), Coulibaly 6,5, Bohinen 6,5 (21' st Vilhena 6), Bradaric 6; Candreva 7 (33' st Botheim 6), Dia 6,5; Piatek 5,5.

Allenatore: Sousa 6,5

Arbitro: Colombo

Marcatori: 12' Candreva (S), 2' st El Shaarawy (R), 9' st Dia (S), 38' st Matic (R)

Ammoniti: Gyomber (S), Ochoa (S), Daniliuc (S), Dia (S), Zalewski (R)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• Prima di Antonio Candreva, solo due centrocampisti avevano segnato sia contro la Roma che contro Lazio in trasferta in una stagione di Serie A da quando il torneo è tornato a 20 squadre (dal 2004/05): Matías Vecino nel 2017/18 e Kakà nel 2007/08.

• Boulaye Dia (16 gol nel 2022/23) ha eguagliato Keita Baldé (16 nel 2016/17) come miglior marcatore senegalese in una singola stagione di Serie A.

• La Roma non ha trovato il successo per sei partite di fila in Serie A (4N, 2P) per la prima volta da gennaio 2018 (sei con Eusebio Di Francesco in panchina).

• Solo Mbala Zola (50%) ha partecipato a più gol della propria squadra di Boulaye Dya (16 reti e sei assist) in questa Serie A (49%-22/45).

• La Roma ha vinto solo una delle ultime sette gare di campionato arrivate dopo un match di Europa League in questa stagione (2N, 4P).

• Stephan El Shaarawy ha realizzato cinque gol nel 2023 in Serie A, tanti quanti quelli realizzati nei due anni solari precedenti nella competizione.

• La Roma ha segnato 14 gol negli ultimi 15 minuti del secondo tempo in questa Serie A, solo il Napoli (17) e l'Inter (16) ne contano di più nella massima serie.

• Krzysztof Piatek è stato coinvolto in almeno un gol per tre partite consecutive in Serie A per la prima volta da febbraio 2019 (quattro in quel caso).

• Nemanja Matic ha segnato il suo secondo gol in Serie A dopo quello al Torino lo scorso novembre, entrambe le reti sono arrivate negli ultimi 10 minuti di gioco.

• Antonio Candreva ha segnato sei gol in questo campionato con la Salernitana, tra i centrocampisti solo Renzo Merlin (10 nel 1947/48) ne ha realizzati di più in una singola stagione di Serie A con i granata.

• Antonio Canderva ha segnato in due partite consecutive in Serie A per la prima volta dal novembre 2021

• José Mourinho ha raggiunto le 150 panchine in Serie A.

• Krzysztof Piatek gioca la sua 100ª partita in Serie A.

• Antonio Candreva ha eguagliato Sergio Cervato (466 partite) come 29ª giocatore con più presenze nella storia della Serie A.