Serie A, Como-Udinese 1-0: decide il rigore di Da Cunha al 18'

Como-Udinese: le foto del match
© Getty Images
© Getty Images
I lariani tornano a segnare dal dischetto nel massimo campionato dopo 23 anni: e Fabregas si conferma sesto
© Getty Images
Il sabato della diciottesima giornata di Serie A si apre con il successo del Como, che al Sinigaglia batte 1-0 l'Udinese. A far sorridere Fabregas al 18' è Da Cunha, che trasforma il rigore nato da un'ingenua trattenuta di Piotrowski su Alberto Moreno e spiazza Padelli: i lariani non segnavano dal dischetto nel massimo campionato da 23 anni. Nella ripresa, Zaniolo si vede annullare, al 55', il possibile pareggio per fuorigioco, poi Runjaic si sbilancia inserendo Solet ma soprattutto Bravo. Tra i padroni di casa entra Nico Paz, partito dalla panchina, ma il risultato non cambia: il Como sale a 30 punti, restano a 22 invece i friulani, al terzo ko nelle ultime cinque partite.
LE PAGELLE
Van der Brempt 6,5 - Ottimo nell'uno contro uno, non perde quasi nessun duello.
Da Cunha 7 - Decide la sfida con un rigore perfetto. E nel resto della partita non sbaglia mai.
Nico Paz 6 - Entra per provare a cercare il raddoppio, gestisce con la sua qualità.
Piotrowski 5 - Ingenua e letale la trattenuta su Alberto Moreno.
Zaniolo 6 - Un gol annullato per fuorigioco e qualche altro potenziale assist. Non tantissimo, ma lui almeno ci prova.
IL TABELLINO
COMO-UDINESE 1-0
Como (4-2-3-1): Butez 6, Van der Brempt 6,5 (44' st Posch sv), Ramon 6, Kempf 6,5, Moreno 6,5 (34' st Valle 6); Perrone 6,5, Caqueret 6 (24' st Nico Paz 6); Vojvoda 6 (45' st Smolcic sv), Da Cunha 7, Rodriguez 6 (34' st Kühn 6); Douvikas 5,5. A disp.: Vigorito, Cavlina, Dossena, S. Roberto, Baturina, Le Borgne, Cerri. All.: Fabregas 7
Udinese (3-5-2): Padelli 6; Kristensen 5,5, Kabasele 5,5 (30' st Solet 6), Bertola 6; Zanoli 6 (35' st Bravo 6), Piotrowski 5 (30' st Ehizibue 5,5), Karlstrom 6, Ekkelenkamp 5,5 (40' st Gueye sv), Kamara 5,5 (1' st Miller 6); Zaniolo 6, Davis 5,5. A disp.: Nunziante, Okoye, Sava, Lovric, Zarraga, Camara. All.: Runjaic 5,5
Arbitro: Arena
Marcatore: 18' rig. Da Cunha
Ammoniti: Kamara (U), Rodriguez (C), Kabasele (U), Ehizibue (U)
LE STATISTICHE
Il Como torna a vincere il primo match dell’anno solare di Serie A per la prima volta dal 6 gennaio 1985: 2-1 casalingo contro l’Avellino, con Ottavio Bianchi in panchina.
Lucas da Cunha torna a segnare un gol casalingo in campionato nei maggiori cinque campionati europei per la prima volta dal 24 aprile 2022 (in Ligue 1 con la maglia del Clermont, contro Angers in quel caso).
Dopo aver sbagliato ciascuno dei precedenti tre rigori (Patrick Cutrone v Udinese, Nico Paz v Lecce e Álvaro Morata v Napoli), il Como ha trovato la via della rete su calcio di rigore per la prima volta dal suo ritorno in Serie A (2024/25).
Dopo il 4-1 del 20 gennaio 2025, il Como ha ottenuto due successi consecutivi contro l’Udinese in Serie A per la prima volta nella sua storia.
Il Como ha vinto quattro delle ultime cinque partite interne di Serie A, tanti successi quanti quelli registrati nelle precedenti nove gare casalinghe del torneo (4N, 1P).
Dopo il 3-0 contro il Lecce, il Como ha vinto due partite consecutive con annesso clean sheet in Serie A per la prima volta da aprile-maggio scorsi (quattro di fila in quel caso).
Il Como ha mantenuto la porta inviolata per tre gare casalinghe consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 1986 (contro Brescia, Fiorentina e Juventus in quel caso).
Nelle ultime 10 stagioni, il Como è solo la seconda squadra lombarda dopo l’Inter (due volte, nel 2017/18 e nel 2021/22) ad evitare la sconfitta in ciascuna delle prime otto partite casalinghe stagionali di Serie A: cinque successi e tre pareggi per i lariani nel 2025/26 al Sinigaglia.
Nessuna squadra ha concesso più reti nei maggiori cinque campionati europei in corso su calcio di rigore rispetto all'Udinese: cinque, al pari di Burnley, Siviglia e Metz.
L'Udinese ha registrato zero tiri in porta in un match di Serie A per la prima volta dal 22 gennaio 2022: 0-0 al Ferraris contro il Genoa in quel caso. Dall’altro lato, il Como non ne ha concesso nessuno per la prima volta dal suo ritorno nel massimo torneo.
Stefan Posch ha raggiunto il traguardo delle 200 presenze nei Big-5 campionati europei: 109 con l’Hoffenheim, 75 con il Bologna, cinque con l’Atalanta e 11 con il Como.
Christian Kabasele ha tagliato il traguardo delle 150 presenze nei cinque maggiori campionati europei: 108 di queste sono arrivate con il Watford in Premier League e 42 in Serie A con l'Udinese.
© Getty Images
© Getty Images