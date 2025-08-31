Serie A: ci sono Genoa-Juve e Inter-Udinese, in campo anche Lazio e Fiorentina

GENOA-JUVE (ore 18.30)

Poco meno di un anno fa, era il 28 settembre 2024, la Juve a Marassi dava prova di forza con un rotondo 3-0 che lasciava ben presagire sulla gestione Thiago Motta. Undici mesi dopo, è cambiato molto se non tutto, con Tudor in panchina che chiede ai suoi di dare continuità dopo il 2-0 al Parma dell'esordio: anche per questo cambierà poco negli undici iniziali se non nel cambio forzato per la squalifica di Cambiaso, si dovrebbe rivedere Kostic. Dal mercato non è arrivato niente di nuovo oltre a David (titolare) e Joao Mario (panchina), Tudor spera che un'altra vittoria convinca la dirigenza a investimenti nel rush finale oltre a tenere l'ambiente carico in vista del match contro l'Inter dopo la sosta. Anche per il Genoa è cambiato tanto, c'è Vieira e non Gilardino in panchina, dopo lo 0-0 col Lecce il tecnico francese cerca di trovare le giuste soluzioni in attacco con Carboni, Stanciu e Colombo favoriti per giocare.