Serie A, Chievo-Bologna 2-2: i gialloblù cancellano il segno meno in classifica

11/11/2018

LA PARTITA

Per cancellare il segno meno in classifica Ventura accantona il 4-3-2-1 visto contro il Sassuolo e torna al 3-5-2 con Obi e la conferma di Kiyine a centrocampo, mentre il rientro di Hetemaj spinge in panchina Giaccherini. Out per infortunio Djordjevic e Pucciarelli, in attacco spazio al tandem formato da Stepinski e Meggiorini. Pippo Inzaghi, che ritrova Danilo in difesa, risponde con un modulo praticamente speculare con Dzemaili e Svanberg a cenrocampo e la conferma del tandem d'attacco composto da Palacio e Santander.

Pronti via e alla prima occasione il Bologna passa. Lancio in profondità per Santander che è in posizione di fuorigioco, ma Bani interviene goffamente e aggiusta il pallone per il Ropero, che di testa batte Sorrentino. Orsato va a rivedere l'azione al Var, consiera quella del difensore clivense una giocata e convalida il gol del vantaggio agli ospiti. Per il Chievo è un duro colpo, tanto che nella prima parte di gara il Bologna è padrone del campo, detta il ritmo e sfiora anche il raddoppio con Palacio (risposta super di Sorrentino). Col passare dei minuti però la squadra di Ventura ritrova equilibrio e distanze e intorno al 20' trova anche il pareggio: grande azione personale di Kyine sulla sinistra, il marocchino sfonda e sul suo cross il tocco di mano in area di Calabresi provoca il rigore che Meggiorini trasforma col sinistro spiazzando Skoruspki. Dopo il pari gara molto equilibrata, le squadre lottano a centrocampo su ogni pallone ma faticano a creare vere occasioni da gol fino agli ultimi minuti della prima frazione, quando Hetemaj mette in mezzo dalla destra e la rovesciata di Meggiorini diventa un assist per Obi, che da due passi e in posizione regolare batte ancora Skorupski e ribalta la partita segnando il 2-1 con cui si va negli spogliatoi.

La ripresa comincia conal posto di Calabresi e Dzemaili e con un Bologna più offensivo e propositivo, ma dopo 5 minuti i padroni di casa vanno vicinissimi al tris con l'incornata di Stepinski, che mette sul fondo da buona posizione. La gara resta molto combattuta e vivace, Svanberg ci prova dal limite ma sbaglia la mira, poco più tardisvetta più in alto di tutti sul cross dalla sinistra di Krejci e non lascia scampo a Sorrentino firmando la rete del nuovo pareggio (11'). Trovato il pari Ventura prova a dare imprevedibilità ai suoi inserendoal posto dell'ottimo Meggiorini, ma a creare i pericoli maggiori è il Bologna prima con Santander, che di testa graziada due passi (20'), e poi con Orsolini su punizione (altra gran parata del numero 70 del Chievo). Intorno a metà ripresa Inzaghi perde Danilo per un altro infortunio e inserisce, la difesa dei rossoblu ci mette qualche minuto a registrarsi e Birsa prova a punirla con un diagonale che però finisce largo. Anche nella fasi conclusive del match la partita resta godibile, le squadre non rinunciano mai a giocare e provano entrambe a vincerla (buona occasione per Orsolini e gran botta da fuori di Depaoli sulla quale è bravo Skorupski), ma l'equilibrio resiste fino al triplice fischio. Il Bologna sale così a quota 10, mentre il Chievo cancella finalmente il segno meno dalla propria classifica.