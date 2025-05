Serie A: il Como batte il Parma, il Cagliari crolla in casa

- Il Como ha vinto cinque partite consecutive in Serie A per la prima volta nella sua storia. Inoltre i lariani hanno trovato la via del gol per la sesta trasferta consecutiva nel massimo campionato e non fanno meglio dal 1976 (otto in quel caso, una a tavolino).

- Gabriel Strefezza ha preso parte a tre gol nelle ultime tre partite giocate in Serie A (2G+1A) e non partecipava a una rete per tre gare di fila nel massimo campionato dal periodo tra settembre e ottobre 2022 con il Lecce.

- Il Parma ha chiuso la partita contro il Como con un valore di Expected Goals pari a 2.71 e in questa Serie A solo il Venezia ha fatto registrare un valore più alto in una gara terminata senza reti all’attivo (2.93 vs Lecce a novembre 2024).

- Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite giocate in Serie A (5V, 1N) e non faceva registrare una striscia altrettanto lunga dal periodo tra marzo e maggio 1988 (sette in quel caso).

- Il Como non ha subito gol per la quarta partita consecutiva in Serie A e non faceva registrare una striscia altrettanto lunga dal periodo tra ottobre e novembre 1986, con Emiliano Mondonico in panchina (quattro 0-0 di fila in quel caso).

- Seconda sconfitta in Serie A per il Parma dall’arrivo di Cristian Chivu: la prima l’1 marzo 2025 vs Udinese (sempre ko per 1-0).

50ª presenza in tutte le competizioni con la maglia del Como per Gabriel Strefezza.

- Prima partecipazione al gol in una partita giocata fuori casa in Serie A per Tasos Douvikas.

- Il Como ha chiuso due primi tempi consecutivi senza reti (vs Genoa e Parma) in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (sei gare di fila in quel caso).

CAGLIARI-UDINESE 1-2



LA PARTITA



Il Cagliari non approccia bene la ripresa e viene punito: 2-1 dell'Udinese, che ritrova il successo dopo quasi due mesi. Avvio molto equilibrato all'Unipol Domus e, giocoforza, non ci sono grandi occasioni nei primi venti minuti. Latitano le emozioni finché il Cagliari non alza il baricentro, finendo con lo scoprirsi e il disunirsi. Un erroraccio di Luperto spiana la strada a Rui Modesto, che serve l'assist per la perfetta conclusione di Oier Zarraga: 1-0 Udinese al 27' e si interrompe, dopo quattro gare, l'astinenza dal gol dei bianconeri. I friulani sembrano anche poterla chiudere, ma si condannano al pari al 35'. Un errore difensivo sul lancio di Makoumbou consente a Zortea di partire sul filo del fuorigioco, saltare Solet e approfittare dell'intervento incerto di Okoye: è 1-1. Caprile resiste su Kamara e si va al riposo sul risultato di parità. Pesano gli assenti per Runjaic (Lucca, Thauvin, Ehizibue, Payero), che però riesce a spronare i suoi nell'intervallo. I friulani alzano il baricentro e spingono sia con Davis che con Zarraga, che va vicino alla doppietta. Il gol arriva al 67', dopo una mischia furibonda in area: Solet la sfiora, Kristensen segna di petto da due passi. Malissimo Augello e Adopo nell'occasione, malissimo anche Piccoli che spreca il possibile pari. Non ci sono altre chances per i sardi, arrendevoli e già mentalmente proiettati verso un finale di stagione sereno. Il Cagliari si ferma a quota 33 punti e resta a +7 sulla terzultima, Udinese a quota 44: agganciato il Torino.



LE PAGELLE



Piccoli 5.5 - Nel suo rientro da titolare, non è mai in partita. Tanti movimenti a vuoto, pochissimi palloni toccati e una scarsa partecipazione al match. Spreca il possibile 2-2 nel finale.



Luperto 5 - Spiana la strada alla rete del pareggio di Oier Zarraga con una lettura completamente sbagliata. Non si riprende più, lasciando troppo campo ai rivali e perdendo il duello con Davis. Dov'era sul corner del 2-1?



Rui Modesto 7 - Gioca titolare per la squalifica di Ehizibue e non delude, con una prestazione a tutto campo. Serve l'assist, contiene Augello e non sbaglia un pallone.



Oier Zarraga 6.5 - Con Payero out ed Ekkelenkamp al 30% tocca allo spagnolo, che si dimostra una valida alternativa. Ottimo l'inserimento che porta al pari, sfiora anche la doppietta personale.



IL TABELLINO



CAGLIARI (3-5-1-1) - Caprile 6; Zappa 6, Palomino 5.5, Luperto 5; Zortea 6.5 (27' st Felici 6), Makoumbou 6 (24' st Gaetano 5.5), Marin 5 (24' st Deiola 6), Adopo 5.5, Augello 5.5 (34' st Obert sc); Luvumbo 6.5 (34' st Coman sv); Piccoli 5.5. A disposizione: Ciocci, Sherri, Viola, Prati, Jankto, Pavoletti, Pintus, Mutandwa. All. Nicola.



UDINESE (3-5-1-1) - Okoye 5.5; Kristensen 6.5, Bijol 6, Solet 6; Rui Modesto 7 (33' st Giannetti sv), Lovric 6 (39' st Ekkelenkamp sv), Karlström 6, Oier Zarraga 6.5, Kamara 6.5; Atta 5.5 (33' st Sanchez sv); Davis 6 (33' st Iker Bravo sv). A disposizione: Sava, Padelli, Palma, Pafundi, Kabasele, Zemura, Pizarro. All. Runjaic.



Arbitro: Feliciani.



Marcatori: 27' Oier Zarraga (U), 35' Zortea (C), 22' st Kristensen (U).



Ammoniti: Bijol (U), Atta (U), Coman (C).