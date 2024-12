Serie A ad alta quota: in campo Atalanta, Napoli e Juventus

Si parte dalla capolista, l'Atalanta, che nonostante la sconfitta contro il Real Madrid dopo 9 vittorie di fila è in gran salute ma alle 15 va su un campo complicato come quello di Cagliari, reduce dal ko di misura contro la Fiorentina, ma prima aveva messo insieme 5 punti in tre partite. I rossoblù di Nicola cercano un risultato prestigioso anche per mettere qualche altro punto dalla zona calda ma i nerazzurri hanno una voglia matta di confermare il primo posto solitario prima di tuffarsi mercoledì in Coppa Italia. Per Gasperini Cuadrado va verso il recupero, Scalvini ancora out per la sublussazione di una spalla. Ci sarà il tridente pesante in attacco: CDK e Lookman con Retegui.