Serie A: c'è Juventus-Lecce, Gasp torna a Bergamo per Atalanta-Roma

JUVENTUS-LECCE, SPALLETTI CERCA IL SORPASSO

​Dopo aver chiuso il 2025 al quinto posto con la vittoria ottenuta contro il Pisa, la Juventus di Luciano Spalletti vuole inaugurare il 2026 con un successo e il sorpasso a una tra Napoli e Roma, impegnate contro Lazio e Atalanta, per entrare in zona Champions. Il calendario è dalla parte dei bianconeri: nelle prossime 4, prima del Benfica, ci sono Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari. Si parte dalla sfida coi salentini che, però, dopo aver perso 3-0 col Como hanno bisogno di punti importanti per proseguire la rincorsa verso la salvezza: la Serie A ha ancora degli asterischi, ma meglio fare qualche punto per portarsi avanti.