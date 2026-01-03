Logo SportMediaset

Calcio
Serie A
serie a

Serie A: c'è Juventus-Lecce, Gasp torna a Bergamo per Atalanta-Roma

Spalletti vuole entrare in zona Champions, partita romantica ma fondamentale alla New Balance Arena 

03 Gen 2026 - 09:11

Dopo Cagliari-Milan, nel sabato del diciottesimo turno di Serie A si giocano cinque partite. A Torino c'è Juventus-Lecce: Spalletti vuole entrare in zona Champions, ma i salentini hanno bisogno di punti per la salvezza. A Bergamo, invece, si gioca Atalanta-Roma: è il giorno del ritorno di Gian Piero Gasperini alla New Balance Arena. Il turno si apre alle 12:30 con Como-Udinese, in programma anche Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa.

JUVENTUS-LECCE, SPALLETTI CERCA IL SORPASSO
​Dopo aver chiuso il 2025 al quinto posto con la vittoria ottenuta contro il Pisa, la Juventus di Luciano Spalletti vuole inaugurare il 2026 con un successo e il sorpasso a una tra Napoli e Roma, impegnate contro Lazio e Atalanta, per entrare in zona Champions. Il calendario è dalla parte dei bianconeri: nelle prossime 4, prima del Benfica, ci sono Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari. Si parte dalla sfida coi salentini che, però, dopo aver perso 3-0 col Como hanno bisogno di punti importanti per proseguire la rincorsa verso la salvezza: la Serie A ha ancora degli asterischi, ma meglio fare qualche punto per portarsi avanti.

​Spalletti potrebbe optare per Openda come prima punta al posto di David, con Koopmeiners ancora sulla linea dei trequartisti insieme a Yildiz. Bremer sarà al centro della difesa con Kalulu e Kelly ai suoi lati. Di Francesco, invece, è pronto a lanciare Camarda nel suo 4-3-3, con Stulic potenzilae prima punta. Fischio d'inizio alle 18:00, arbitra Collu.

​ATALANTA-ROMA, GASPERINI TORNA A BERGAMO
​Ha ammesso di aver cerchiato sul calendario il giorno del suo ritorno a Bergamo e adesso, per Gian Piero Gasperini, è tempo di sfidare la sua ex squadra. Alla New Balance Arena, Atalanta-Roma chiude il programma del sabato, con il tecnico dei giallorossi che si ripresenta nello stadio in cui ha fatto la storia portando la Dea tra le grandi e permettendole di vincere una storica Europa League. Ci sarà il giusto spazio per il romanticismo, ma al fischio d'inizio fissato per le 20:45 non si guarderà in faccia a nessuno.

​La Roma, infatti, giocherà consapevole del risultato della Juve e potrebbe ritrovarsi a rispondere a un successo bianconero, mentre Palladino, di fronte al suo maestro, non può sbagliare: un altro ko dopo quello con l'Inter potrebbe allontanare la Champions in modo definitivo. Proprio per questo dovrebbe schierare De Ketelaere e Sulemana dietro Scamacca, mentre Gasperini è pronto a dare un'altra chance all'attacco che ha steso il Genoa in mezz'ora: Soulé e Dybala a supporto di Ferguson. Dirige l'incontro Fabbri.

​LE ALTRE PARTITE: COMO-UDINESE, GENOA-PISA E SASSUOLO-PARMA
​La giornata di Serie A si apre alle 12:30 con Como-Udinese: Fabregas vuole avvicinarsi alle zone altissime della classifica (e può intanto confermarsi sesto), ma Runjaic cerca un successo trovato una sola volta nelle ultime quattro partite. Poi, due sfide salvezza: Sassuolo-Parma, Derby emiliano al Mapei con i neroverdi al momento al sicuro e i gialloblù a -5 al quindicesimo posto, e Genoa-Pisa, una potenziale ultima chiamata per Gilardino, che con una vittoria a Marassi aggancerebbe il Grifone a quota 14 punti.

serie a
programma
diciottesima giornata
juventus-lecce
atalanta-roma

