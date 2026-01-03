Serie A: c'è Juventus-Lecce, Gasp torna a Bergamo per Atalanta-Roma

Juve, ecco le maglie per la stagione 2026-2027
Spalletti vuole entrare in zona Champions, partita romantica ma fondamentale alla New Balance Arena
Dopo Cagliari-Milan, nel sabato del diciottesimo turno di Serie A si giocano cinque partite. A Torino c'è Juventus-Lecce: Spalletti vuole entrare in zona Champions, ma i salentini hanno bisogno di punti per la salvezza. A Bergamo, invece, si gioca Atalanta-Roma: è il giorno del ritorno di Gian Piero Gasperini alla New Balance Arena. Il turno si apre alle 12:30 con Como-Udinese, in programma anche Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa.
JUVENTUS-LECCE, SPALLETTI CERCA IL SORPASSO
Dopo aver chiuso il 2025 al quinto posto con la vittoria ottenuta contro il Pisa, la Juventus di Luciano Spalletti vuole inaugurare il 2026 con un successo e il sorpasso a una tra Napoli e Roma, impegnate contro Lazio e Atalanta, per entrare in zona Champions. Il calendario è dalla parte dei bianconeri: nelle prossime 4, prima del Benfica, ci sono Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari. Si parte dalla sfida coi salentini che, però, dopo aver perso 3-0 col Como hanno bisogno di punti importanti per proseguire la rincorsa verso la salvezza: la Serie A ha ancora degli asterischi, ma meglio fare qualche punto per portarsi avanti.
Spalletti potrebbe optare per Openda come prima punta al posto di David, con Koopmeiners ancora sulla linea dei trequartisti insieme a Yildiz. Bremer sarà al centro della difesa con Kalulu e Kelly ai suoi lati. Di Francesco, invece, è pronto a lanciare Camarda nel suo 4-3-3, con Stulic potenzilae prima punta. Fischio d'inizio alle 18:00, arbitra Collu.
ATALANTA-ROMA, GASPERINI TORNA A BERGAMO
Ha ammesso di aver cerchiato sul calendario il giorno del suo ritorno a Bergamo e adesso, per Gian Piero Gasperini, è tempo di sfidare la sua ex squadra. Alla New Balance Arena, Atalanta-Roma chiude il programma del sabato, con il tecnico dei giallorossi che si ripresenta nello stadio in cui ha fatto la storia portando la Dea tra le grandi e permettendole di vincere una storica Europa League. Ci sarà il giusto spazio per il romanticismo, ma al fischio d'inizio fissato per le 20:45 non si guarderà in faccia a nessuno.
La Roma, infatti, giocherà consapevole del risultato della Juve e potrebbe ritrovarsi a rispondere a un successo bianconero, mentre Palladino, di fronte al suo maestro, non può sbagliare: un altro ko dopo quello con l'Inter potrebbe allontanare la Champions in modo definitivo. Proprio per questo dovrebbe schierare De Ketelaere e Sulemana dietro Scamacca, mentre Gasperini è pronto a dare un'altra chance all'attacco che ha steso il Genoa in mezz'ora: Soulé e Dybala a supporto di Ferguson. Dirige l'incontro Fabbri.
LE ALTRE PARTITE: COMO-UDINESE, GENOA-PISA E SASSUOLO-PARMA
La giornata di Serie A si apre alle 12:30 con Como-Udinese: Fabregas vuole avvicinarsi alle zone altissime della classifica (e può intanto confermarsi sesto), ma Runjaic cerca un successo trovato una sola volta nelle ultime quattro partite. Poi, due sfide salvezza: Sassuolo-Parma, Derby emiliano al Mapei con i neroverdi al momento al sicuro e i gialloblù a -5 al quindicesimo posto, e Genoa-Pisa, una potenziale ultima chiamata per Gilardino, che con una vittoria a Marassi aggancerebbe il Grifone a quota 14 punti.
