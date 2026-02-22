Atalanta, Palladino: "Hojlund commette fallo su Hien, la trattenuta è evidente"

E poi conclude: "Quando preparo una partita, preparo il primo tempo, il secondo e i cambi nella mia testa, ma anche possibili espulsioni. La mia idea era di essere più verticali nel primo tempo, Sulemana ha stancato tutta la difesa del Napoli. Siamo stati un po' sterili nel primo tempo, mentre nel secondo ho cercato di aprire le maglie avversari. Sono felice per Samardzic, è un ragazzo che sta trovando poco spazio e in settimana gli ho chiesto di darmi una mano. Io insisto tanto nel riempire l'area e oggi l'ha fatto bene".