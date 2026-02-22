Atalanta, Palladino: "Hojlund commette fallo su Hien, la trattenuta è evidente"
© ansa
Al termine della sfida con il Napoli, l'allenatore dell'Atalanta Raffele Palladino ha parlato a Dazn, analizzando così la sfida: "La squadra ha raggiunto grande consapevolezza nei propri mezzi, solo tre mesi fa abbiamo affrontato il Napoli al San Paolo perdendo 3-1. Abbiamo iniziato un percorso insieme, dove la squadra è sempre cresciuta. C'è tanta autostima, siamo molto felici di questa prestazione perché abbiamo dimostrato di voler continuare a crescere e scalare. Questa partita ci dà tanta energia per il ritorno con il Dortmund di mercoledì".
Sul contatto Hien-Hojlund, Palladino risponde così: "L'episodio l'ho visto, vedo che Hien affronta Hojlund nell'uno contro uno ed era in vantaggio. Si vede assolutamente una trattenuta con il braccio e viene spinto a terra, per me è un fallo chiaro ed evidente perché c'è un contatto. Capisco la posizione del Napoli, ma per me è tutto molto chiaro ed evidente. Hien mi ha confermato di essere stato buttato giù. Non parliamo di episodi, è stata una grande battaglia e una bellissima partita".
E poi conclude: "Quando preparo una partita, preparo il primo tempo, il secondo e i cambi nella mia testa, ma anche possibili espulsioni. La mia idea era di essere più verticali nel primo tempo, Sulemana ha stancato tutta la difesa del Napoli. Siamo stati un po' sterili nel primo tempo, mentre nel secondo ho cercato di aprire le maglie avversari. Sono felice per Samardzic, è un ragazzo che sta trovando poco spazio e in settimana gli ho chiesto di darmi una mano. Io insisto tanto nel riempire l'area e oggi l'ha fatto bene".