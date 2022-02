Serie A, Bologna-Spezia 2-1: Arnautovic ribalta nel finale Thiago Motta

bologna-spezia 2-1

Vantaggio ligure con Manaj, poi l’austriaco completa la rimonta con una doppietta: Mihajlovic torna alla vittoria dopo due mesi

L’ultimo match della 26esima giornata di Serie A vede il Bologna ribaltare 2-1 lo Spezia al Dall’Ara. La formazione di Thiago Motta si porta in vantaggio all’11’ con un colpo di testa di Manaj, ma Arnautovic incrocia con il sinistro la rete dell’1-1 al 42’. Un paio di occasioni per Orsolini nella ripresa, prima della rete della vittoria dello stesso attaccante austriaco a 6 minuti dalla fine. Mihajlovic esulta per la prima volta nel 2022. Getty Images

LA PARTITA

Dallo Spezia allo Spezia. Marko Arnautovic non segnava proprio dal match di andata al Picco del 28 novembre, vinto 1-0 dal Bologna. Stasera mette a segno addirittura una doppietta che consente alla formazione di Mihajlovic di pescare il primo successo nel 2022 dopo gli ultimi cinque turni a secco (ultima vittoria contro il Sassuolo lo scorso 22 dicembre). Buon inizio dei liguri al Dall’Ara: al 4’ Verde ubriaca Theate con le sue finte e calcia con il sinistro, ma Skorupski vola e respinge. Arnautovic colpisce una clamorosa traversa con un missile da fuori area, ma è poi la formazione ospite a sbloccare il risultato all’11’: Reca arriva sul fondo e disegna una bellissima traiettoria a centro area, Manaj prende il tempo a Binks e Theate e stacca di testa, mettendo la palla alle spalle di Skorupski. È ancora comunque molto attivo Arnautovic sul fronte opposto: bella giocata dell’austriaco, che servito in area da Soriano calcia velocemente senza nemmeno guardare la porta, trovando la parata di Provedel. Quest’ultimo si ripete poco dopo anche su Barrow.

Gli emiliani, comunque, sono in partita e agguantano l’1-1 al 40’: ottimo movimento in profondità di Arnautovic, su suggerimento di Barrow, e tocco di precisione sul secondo palo col sinistro. A inizio ripresa Orsolini accarezza l’esterno della rete con una conclusione da fuori area. Lo stesso numero 7, però, spreca abbastanza clamorosamente al 61’ il 2-1 tutto solo davanti a Provedel. Gol vittoria per il Bologna che comunque arriva all’84’: Sansone pennella in area un cross di destro, Arnautovic viene perso malamente da Nikolaou e colpisce di testa vincendo il duello contro Bastoni. Thiago Motta termina ko. I padroni di casa allungano a +5 sugli spezzini e agganciano l’Empoli a quota 31 punti.

LE PAGELLE

Arnautovic 7,5 – Spacca la traversa con un sinistro spettacolare da fuori, mette i brividi a Provedel con una bella giocata e poi trova la doppietta che fa godere i rossoblù dopo sei giornate.

Orsolini 6 – Spreca malamente due occasioni, di cui soprattutto la seconda ha del clamoroso: prestazione comunque convincente la sua.

Theate 5,5 – Si fa prendere nettamente il tempo da Manaj in occasione del gol dello 0-1, dopo che già a inizio partita Verde lo aveva saltato secco.

Manaj 7 – Dopo 11 minuti iniziali di buon Bologna, è l’attaccante albanese a porta avanti nel punteggio gli spezzini: il pestone su Theate gli costerà però la squalifica contro la Roma.

Reca 6,5 – Splendida la sua discesa sulla sinistra che precede il cross perfetto dello stesso difensore polacco per lo stacco imperioso di Manaj.

Verde 5,5 – Dà l’avvio al match con un sinistro che costringe Skorupski alla prima parata della sfida dopo una bella iniziativa personale. Poi, però, si spegne col passare dei minuti.

IL TABELLINO

BOLOGNA-SPEZIA 2-1

Bologna (3-4-3): Skorupski 6; Theate 5,5, Binks 6 (26’ st Vignato 6), Bonifazi 6 (19’ st Soumaoro 6); Hickey 6, Schouten 6, Soriano 6, De Silvestri 6; Arnautovic 7,5, Barrow 6,5 (26’ st Molla 6), Orsolini 6 (42’ st Aebischer sv). A disp.: Bardi, Kasius, Dijks, Mbaye, Viola, Falcinelli, Sansone. All.: Mihajlovic 6,5

Spezia (4-2-3-1): Provedel 6; Reca 6,5 (13’ st Bastoni 6), Nikolaou 5,5, Erlic 5,5, Ferrer 6; Sala 6 (34’ st Nguiamba sv), Kiwior 6; Verde 5,5, Maggiore 6 (20’ st Agudelo 5,5), Gyasi 6,5; Manaj 7 (34’ st Nzola sv). A disp.: Zoet, Zovko, Hristov, Bertola, Bourabia, Kovalenko, Colley, Antiste, Nzola. All.: Thiago Motta 5,5

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 11’ Manaj (S), Arnautovic 40’ (B), 39’ st Arnautovic (B)

Ammoniti: Binks (B), Manaj (S)

LE STATISTICHE

Il Bologna ha trovato il primo successo in Serie A nel 2022 dopo aver registrato quattro sconfitte e un pareggio nelle precedenti cinque partite di quest’anno.

Lo Spezia è la terza squadra contro cui Marko Arnautovic ha trovato il gol sia nel match d’andata che al ritorno in una singola stagione tra Serie A, Premier League e Bundesliga, dopo l’Aston Villa nel 2015/16 e l’Hoffenheim nel 2011/12.

Prima doppietta in Serie A per Marko Arnautovic, l’ultima marcatura multipla del giocatore austriaco nei maggiori cinque europei risaliva a quella messa a segno nel maggio 2019 con la maglia del West Ham contro il Southampton.

Dal suo esordio in Serie A nel febbraio 2018 Musa Barrow (20) è l’attaccante più giovane che ha fornito più di 10 assist nel massimo campionato.

Lo Spezia va in gol da nove partite consecutive in Serie A, i liguri sono la squadra che va a bersaglio da più gare consecutive tra quelle attualmente presenti nel massimo campionato.

Tutte le cinque reti di Rey Manaj in Serie A sono arrivate da dentro l'area di rigore, questa è stata la sua prima marcatura di testa.

Lo Spezia ha perso le ultime due gare di Serie A, tante sconfitte quante quelle registrate nelle precedenti nove partite.

Quella di stasera è stata la 200ª presenza in Serie A per Lukasz Skorupski.