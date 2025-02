Serie A: Bologna-Milan, ecco il recupero. Per Conceiçao è l'ultima chiamata Champions

Il Bologna, che ha 41 punti come i rossoneri, arriva al recupero dopo il ko contro il Parma e ha tutti i big a disposizione: out solo Holm. Vincenzo Italiano si prepara a rispolverare Giovanni Fabbian sulla trequarti e lancia i due ex: Pobega e Calabria dovrebbero essere titolari. Castro il centravanti, con Orsolini e Ndoye sulle corsie offensive: tecnica e qualità per il Bologna, mentre Dominguez ha perso terreno. Beukema viene confermato nonostante la prestazione-shock nel derby, al suo fianco Lucumì: Lykogiannis sarà il terzino sinistro, Freuler intoccabile in regia. Per il Bologna questa sfida rappresenta la porta per rilanciarsi nella corsa al quarto posto e i rossoblù hanno un feeling particolare coi recuperi: spesso hanno vinto o, come contro l'Inter, hanno fornito grandi prestazioni. Entrambe le squadre vivono il match con ampia tensione, visto che la Roma è in scia e dista un solo punto: chi perde, rischia di mettere in pericolo il settimo posto e la qualificazione alle coppe nel 2025/26.