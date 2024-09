Serie A: Bologna-Atalanta 1-1, Samardzic risponde a Castro al 90'

BOLOGNA-ATALANTA 1-1

Terzo gol di fila per l'attaccante argentino: i felsinei, in 10 per quasi tutta la ripresa, vengono acciuffati nel finale

Il Bologna scappa con Castro, pari Dea al 90'

































LA PARTITA

Bologna e Atalanta si presentano alla seconda giornata di Champions League con un pareggio che serve poco alla classifica e proseguono la propria marcia a braccetto a quota 7 punti. Il rammarico maggiore è per i padroni di casa, che sbloccano il match, rimangono in 10 e vedono sfumare la prima vittoria casalinga al 90', a causa del primo sigillo in nerazzurro di Samardzic. Alla fine il risultato è giusto, perché la Dea ha anche colpito due legni (prima con Bellanova e poco prima del gol proprio con Samardzic) e dopo l'espulsione di Lucumì si è in pratica giocato solo nella metà campo degli emiliani.

Italiano, alla caccia della prima vittoria al Dall'Ara, si affida al 4-3-3: Lykogiannis è il terzino sinistro, in attacco c'è il rilancio di Orsolini che completa il tridente con Castro e Ndoye. Gasperini perde Hien e in difesa conferma Kossounou. C'è Brescianini alle spalle di De Ketelaere e Lookman: mercoledì c'è lo Shakhtar e Retegui parte dalla panchina. Pronti e via e Freuler si becca subito un cartellino giallo per un fallo su Bellanova: sono passati solo 20 secondi. Si gioca su buoni ritmi, soprattutto nella prima mezzora, ma ci sono anche tanti contrasti e falli. Non a caso, sono più le ammonizioni (4, due per parte) che le occasioni nitide da gol. Da una parte ci provano Castro (girata di testa a lato al 6') e Orsolini (tiro ribattuto da Djimsiti al 16'), ma è dell'Atalanta l'occasione più ghiotta al 18: De Ketelaere mette Lookman davanti a Skorupski, il portiere del Bologna si supera e si salva con il piede. Poi, come detto, sono più calci che calcio. Alla fine del primo tempo Gasperini perde Brescianini per un problema muscolare: al suo posto Samardzic che, appena entrato, calcia a lato alla sinistra di Skorupski.

Italiano lascia negli spogliatoi Fabbian e inserisce Urbanski. Alla prima azione, il Bologna passa: Castro ruba il tempo a Djimsiti e fa partire dal limite un destro a giro che batte Carnesecchi. Passano, però, solo 4 minuti e Lucumì rovina i piani di Italiano: il colombiano perde palla e poi atterra De Ketelaere. Fallo netto che secondo Rapuano è dentro l'area, quindi rigore e giallo. Il Var, però, corregge l'arbitro: fallo dal limite e rosso per il difensore. Dagli sviluppi della punizione, Bellanova da pochi passi prende in pieno la traversa (53'). Gasperini si gioca tutte le carte offensive, inserendo uno dopo l'altro Retegui, Pasalic, Cuadrado e Zaniolo. Il muro eretto davanti a Skorupski sembra reggere, ma nel finale sale in cattedra Samardzic: l'ex Udinese prima prende un clamoroso palo (89'), poi trova il sinistro vincente (90').

LE PAGELLE

Castro 7 - Il piccolo Lautaro si è sbloccano e non si ferma più: terzo gol di fila, un destro a giro che sorprende Carnesecchi. Italiano ha trovato il suo numero 9 titolare.

Skorupski 6,5 - Una sola parata, ma è un mezzo miracolo su Lookman. Ancora più importante perché effettuata sullo 0-0. Incolpevole sul gol.

Lucumì 4 - Gioca un buon primo tempo, ma rovina tutto nella ripresa quando perde un facile pallone e poi stende De Ketelaere. Rapuano all'inizio assegna il rigore e gli mostra il giallo, ma il Var lo corregge: punizione dal limite e cartellino rosso per il colombiano che lascia i suoi in 10 dal 50'.

Samardzic 7 - Entra nel finale del primo tempo al posto dell'infortuna Brescianini e si prende la scena e gli applausi nel finale di gara, prima colpendo il palo e poi realizzando il gol dell'1-1 allo scadere. Provvidenziale.

De Ketelaere 6,5 - Nel primo tempo manda in porta Lookman che si fa ipnotizzare da Skorupski, poi provoca l'espulsione di Lucumì. Disegna calcio quando ha il pallone tra i piedi.

Lookman 5,5 - Si sbatte, corre, lotta, ma non fa gol. Bravo Skorupski, ma da uno come lui ci si aspetta maggiore freddezza davanti alla porta.

IL TABELLINO

BOLOGNA-ATALANTA 1-1

Bologna (4-3-3): Skorupski 6,5, Posch 6, Beukema 6, Lucumì 4, Lykogiannis 6; Aebischer 5,5 (23' st Erlic 6), Freuler 6, Fabbian 5,5 (1' st Urbanski 5,5), Orsolini 5,5 (9' st Casale 6), Castro 7 (23' st Dallinga 6), Ndoye 6 (39' st Holm sv). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Moro, Karlsson, Iling Junior, Corazza, Odgaard, De Silvestri, Dominguez, Miranda. All.: Italiano 6

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6, Kossounou 6 (18' st Retegui 5,5), Djimsiti 5,5, Kolasinac 6 (34' st Zaniolo sv), Bellanova 6 (18' st Cuadrado 5,5), de Roon 6, Ederson 5,5, Ruggeri 5,5 (34' st Pasalic sv), Brescianini 5 (45' Samardzic 7), De Ketelaere 6,5, Lookman 5,5. A disp.: Rui Patricio, Rossi, Godfrey, Sulemana, Palestra, Del Lungo, Zappacosta. All.: Gasperini 6

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 1' st Castro (B), 45' st Samardzic (A)

Ammoniti: Freuler (B), Bellanova (A), Kossounou (A), Fabbian (B), Ederson (A), Skorupski (B)

Espulsi: Al 5' st Lucumì (B) per aver fermato una chiara occasione da gol

Note: -

LE STATISTICHE

Tra i giocatori che hanno segnato almeno tre gol in questa stagione nei cinque principali campionati europei, solamente Lamine Yamal (luglio 2007) è più giovane di Santiago Castro (settembre 2004).

Dal suo esordio in Serie A (stagione 2021/22), tra i centrocampisti solamente Teun Koopmeiners e Ruslan Malinovskyi (nove ciascuno) hanno segnato più gol dalla distanza rispetto a Lazar Samardzic (sette).

Il Bologna vanta sei gol segnati da giocatori nati dal 2003 in avanti in questa Serie A (tre Santiago Castro e uno Kacper Urbanski, Samuel Iling-Junior e Giovanni Fabbian): solo lo Strasburgo (sette) ne conta di più nei cinque principali campionati europei in corso.

Il Bologna ha terminato in parità sei partite casalinghe consecutive di fila per la seconda volta nella sua storia: l’altro precedente risale al periodo tra maggio e novembre 1981.

Tra gli otto giocatori che hanno segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Serie A, Lazar Samardzic (classe 2002) è il più giovane.

Il Bologna è rimasto senza successi nelle prime tre partite casalinghe stagionali per la prima volta dal 2017/18 in Serie A (due pareggi e una sconfitta in quel caso).

L’Atalanta ha incassato 12 gol in sei partite in questo campionato (media di due a partita): dall’arrivo in panchina di Gian Piero Gasperini (2016/17) solamente nel 2020/21 la Dea ne aveva subiti di più a questo punto del torneo (13).

Dan Ndoye ha fornito un assist alla sua quinta presenza in questo campionato, lo stesso numero di passaggi vincenti serviti in 32 incontri complessivi nel campionato scorso (vs Roma).