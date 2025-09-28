Serie A, big match a San Siro: c'è Milan-Napoli

MILAN-NAPOLI, AGGANCIO O FUGA?

Il pareggio della Juventus con l'Atalanta offre una grande opportunità a Milan e Napoli, pronte a sfidarsi nel big match di San Siro. Massimiliano Allegri e Antonio Conte si ritrovano di fronte per la prima volta in Serie A dal 2013, con lo stesso obiettivo: una vittoria che potrebbe dare uno scossone al campionato. I rossoneri, infatti, sognano l'aggancio in vetta ai campioni d'Italia. Dopo aver blindato la porta nelle ultime tre partite e incantato con Udinese (in Serie A) e Lecce (in Coppa Italia), il livornese vuole raggiungere Conte a quota 12, superando la Juventus e candidandosi forse in modo definitivo alla lotta allo Scudetto.



Conte, invece, intravede un'altra, ghiottissima occasione: lanciare la prima minifuga stagionale. Uscire vincitore dal Meazza vorrebbe dire portarsi già a +4 sulla Juventus e a +6 su Milan, Inter e Atalanta. Sarebbe già un primo scatto, Roma permettendo. Ma i campioni d'Italia dovranno tenere inevitabilmente conto delle pesanti assenze: Rrahmani, Buongiorno e Spinazzola su tutti, con anche la Champions (mercoledì arriva lo Sporting al Maradona) che incombe.



Obbligata, allora, la difesa con Beukema-Juan Jesus e Gutierrez a sinistra, dovrebbe essere confermato il resto dell'undici. Allegri rilancia ancora Gimenez, sbloccatosi in Coppa Italia, con Leao recuperato ma non ancora pronto, per stessa ammissione del livornese, a partire dalla panchina. Fischio d'inizio alle 20:45, arbitra Chiffi.