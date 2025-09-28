Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
SERIE A

Serie A, big match a San Siro: c'è Milan-Napoli

Allegri vuole agganciare in vetta Conte che sogna già la fuga. La Roma ospita il Verona

28 Set 2025 - 08:24

Il clou della quinta giornata di Serie A è Milan-Napoli: a San Siro, torna la sfida Allegri-Conte che non si vedeva dal 2013. I rossoneri sognano l'aggancio in vetta alla classifica, i campioni d'Italia cercano invece già la prima minifuga stagionale. Ci sarà però da fare i conti anche con la Roma di Gasperini, che nel pomeriggio ospita il Verona. In programma ci sono pure Sassuolo-Udinese, Pisa-Fiorentina e Lecce-Bologna

Leggi anche

Teatro addio, per Milan-Napoli la Curva Sud torna a tifare: "Ripartiamo da noi"

MILAN-NAPOLI, AGGANCIO O FUGA?
Il pareggio della Juventus con l'Atalanta offre una grande opportunità a Milan e Napoli, pronte a sfidarsi nel big match di San Siro. Massimiliano Allegri e Antonio Conte si ritrovano di fronte per la prima volta in Serie A dal 2013, con lo stesso obiettivo: una vittoria che potrebbe dare uno scossone al campionato. I rossoneri, infatti, sognano l'aggancio in vetta ai campioni d'Italia. Dopo aver blindato la porta nelle ultime tre partite e incantato con Udinese (in Serie A) e Lecce (in Coppa Italia), il livornese vuole raggiungere Conte a quota 12, superando la Juventus e candidandosi forse in modo definitivo alla lotta allo Scudetto.

Conte, invece, intravede un'altra, ghiottissima occasione: lanciare la prima minifuga stagionale. Uscire vincitore dal Meazza vorrebbe dire portarsi già a +4 sulla Juventus e a +6 su Milan, Inter e Atalanta. Sarebbe già un primo scatto, Roma permettendo. Ma i campioni d'Italia dovranno tenere inevitabilmente conto delle pesanti assenze: Rrahmani, Buongiorno e Spinazzola su tutti, con anche la Champions (mercoledì arriva lo Sporting al Maradona) che incombe.

Obbligata, allora, la difesa con Beukema-Juan Jesus e Gutierrez a sinistra, dovrebbe essere confermato il resto dell'undici. Allegri rilancia ancora Gimenez, sbloccatosi in Coppa Italia, con Leao recuperato ma non ancora pronto, per stessa ammissione del livornese, a partire dalla panchina. Fischio d'inizio alle 20:45, arbitra Chiffi. 

Leggi anche

Napoli, Conte: "A San Siro out Buongiorno e Rrhmani e abbiamo anche altri problemi..."

LA ROMA PRONTA AD APPROFITTARNE, IN TOSCANA C'È IL DERBY
Prima di Milan-Napoli, scende in campo anche la Roma, che come i rossoneri può agganciare la vetta della classifica. Per sedersi sul divano a guardare la sfida del Meazza da potenziale capolista, però, la formazione giallorossa deve battere un Verona scottato dall'eliminazione in Coppa Italia. Il morale dei giallorossi, dopo il Derby vinto e il successo in Europa League col Nizza, è invece alle stelle: Gasperini vuole cavalcare questo momento.

In Toscana c'è un Derby importantissimo: Pisa-Fiorentina, infatti, non è solo un'accesa rivalità, ma anche un appuntamento importante per Gilardino e Pioli. Solo un punto per i nerazzurri, appena due per i viola: se non è l'ultima spiaggia, quella dell'Arena Garibaldi, poco ci manca, soprattutto per l'ex Milan e Al-Nassr. La giornata si apre però con il lunch match Sassuolo-Udinese, mentre alle 18 è in programma Lecce-Bologna, con Italiano che vuole agganciare Inter e Atalanta.

milan
napoli
serie a

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:30
45' 3 | Gol di Sorloth (Atletico Madrid-Real Madrid 2-2)

45' + 3 | Gol di Sorloth (Atletico Madrid-Real Madrid 2-2)

00:49
MCH EXCELSIOR-PSV 1-2 MCH

Il PSV vince 2-1 in casa dell'Excelsior: assist decisivo di Man

01:42
DICH GILARDINO PRE FIORE 27/9 DICH

Gilardino: "Il nostro approccio? Testa fredda e cuore caldo"

01:56
MCH AJAX-NAC BREDA 2-1 MCH

Ajax-Nec Breda 2-1: gli highlights

02:15
DICH 1 NICO GONZALEZ POST ATLETICO MADRID-REAL MADRID PER INFINITY 27/9

Nico Gonzalez: "Alla Juve non mi sentivo più io"

02:33
DICH 2 SIMEONE POST ATLETICO MADRID-REAL MADRID PER INFINITY 27/9

Simeone: "Abbiamo giocato la partita che volevamo"

02:15
DICH CABAL POST JUV-ATA DICH

Cabal: "Questi 10 mesi mi hanno insegnato tanto"

02:23
DICH TUDOR POST JUV-ATA DICH

Tudor: "Giocato un grandissimo primo tempo"

01:26
DICH JURIC POST JUV-ATA DICH

Juric: "Abbiamo sofferto tutti insieme"

01:54
DICH DJIMSITI POST JUV-ATA DICH

Djimsiti: "Un po' di rammarico c'è"

02:04
93' | Gol di Griezmann (Atletico Madrid-Real Madrid 5-2)

93' | Gol di Griezmann (Atletico Madrid-Real Madrid 5-2)

01:38
64' | Gol di Julian Alvarez (Atletico Madrid-Real Madrid 4-2)

64' | Gol di Julian Alvarez (Atletico Madrid-Real Madrid 4-2)

02:33
Simeone: "Incredibile fare cinque gol al Real"

Simeone: "Incredibile fare cinque gol al Real"

02:15
"Alla Juve non ero io, sto tornando ai miei livelli"

Nico Gonzalez: "Alla Juve non ero io, sto tornando ai miei livelli"

02:58
Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

01:30
45' 3 | Gol di Sorloth (Atletico Madrid-Real Madrid 2-2)

45' + 3 | Gol di Sorloth (Atletico Madrid-Real Madrid 2-2)

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:15
Pagliuca: "Quel palo ha salvato la mia carriera. Guardate Zenga..."
08:13
Inter, il papà di Pio Esposito: "Una gioia pazzesca"
23:48
Cagliari, Pisacane: "Belotti mi ha detto di aver sentito crac"
22:33
Gilardino: "Serve un Pisa con testa fredda e cuore caldo"
22:00
Infantino fa auguri a Totti: "Ha reso semplice l'impossibile"