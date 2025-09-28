Serie A, big match a San Siro: c'è Milan-Napoli

Allegri vuole agganciare in vetta Conte che sogna già la fuga. La Roma ospita il Verona
Il clou della quinta giornata di Serie A è Milan-Napoli: a San Siro, torna la sfida Allegri-Conte che non si vedeva dal 2013. I rossoneri sognano l'aggancio in vetta alla classifica, i campioni d'Italia cercano invece già la prima minifuga stagionale. Ci sarà però da fare i conti anche con la Roma di Gasperini, che nel pomeriggio ospita il Verona. In programma ci sono pure Sassuolo-Udinese, Pisa-Fiorentina e Lecce-Bologna.
MILAN-NAPOLI, AGGANCIO O FUGA?
Il pareggio della Juventus con l'Atalanta offre una grande opportunità a Milan e Napoli, pronte a sfidarsi nel big match di San Siro. Massimiliano Allegri e Antonio Conte si ritrovano di fronte per la prima volta in Serie A dal 2013, con lo stesso obiettivo: una vittoria che potrebbe dare uno scossone al campionato. I rossoneri, infatti, sognano l'aggancio in vetta ai campioni d'Italia. Dopo aver blindato la porta nelle ultime tre partite e incantato con Udinese (in Serie A) e Lecce (in Coppa Italia), il livornese vuole raggiungere Conte a quota 12, superando la Juventus e candidandosi forse in modo definitivo alla lotta allo Scudetto.
Conte, invece, intravede un'altra, ghiottissima occasione: lanciare la prima minifuga stagionale. Uscire vincitore dal Meazza vorrebbe dire portarsi già a +4 sulla Juventus e a +6 su Milan, Inter e Atalanta. Sarebbe già un primo scatto, Roma permettendo. Ma i campioni d'Italia dovranno tenere inevitabilmente conto delle pesanti assenze: Rrahmani, Buongiorno e Spinazzola su tutti, con anche la Champions (mercoledì arriva lo Sporting al Maradona) che incombe.
Obbligata, allora, la difesa con Beukema-Juan Jesus e Gutierrez a sinistra, dovrebbe essere confermato il resto dell'undici. Allegri rilancia ancora Gimenez, sbloccatosi in Coppa Italia, con Leao recuperato ma non ancora pronto, per stessa ammissione del livornese, a partire dalla panchina. Fischio d'inizio alle 20:45, arbitra Chiffi.
LA ROMA PRONTA AD APPROFITTARNE, IN TOSCANA C'È IL DERBY
Prima di Milan-Napoli, scende in campo anche la Roma, che come i rossoneri può agganciare la vetta della classifica. Per sedersi sul divano a guardare la sfida del Meazza da potenziale capolista, però, la formazione giallorossa deve battere un Verona scottato dall'eliminazione in Coppa Italia. Il morale dei giallorossi, dopo il Derby vinto e il successo in Europa League col Nizza, è invece alle stelle: Gasperini vuole cavalcare questo momento.
In Toscana c'è un Derby importantissimo: Pisa-Fiorentina, infatti, non è solo un'accesa rivalità, ma anche un appuntamento importante per Gilardino e Pioli. Solo un punto per i nerazzurri, appena due per i viola: se non è l'ultima spiaggia, quella dell'Arena Garibaldi, poco ci manca, soprattutto per l'ex Milan e Al-Nassr. La giornata si apre però con il lunch match Sassuolo-Udinese, mentre alle 18 è in programma Lecce-Bologna, con Italiano che vuole agganciare Inter e Atalanta.
