Fiorentina, Pioli: "Ora ributtiamoci sul campionato con grande determinazione"

Vincere aiuta a vincere: questo si augura Stefano Pioli che dopo il successo della sua Fiorentina in Conference League contro il Rapid Vienna si proietta subito sul campionato, sperando di poter rialzare quanto prima la testa e uscire da un momento di palese difficoltà. Questo senza nascondere la soddisfazione per i tre punti conquistati in Europa: "Oggi puntavamo a essere una squadra determinata, una squadra feroce dal punto di vista dell'aggressività, dei duelli, della pressione. Abbiamo avuto delle buone risposte e magari la prossima partita faremo un altro passettino in avanti su un'altra situazione. Adesso ci dobbiamo ributtare dentro il campionato con grande attenzione e determinazione. La settimana prossima ci vedremo impegnati tre volte con degli avversari importanti".