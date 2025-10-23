Atalanta, Kolasinac ancora out contro la Cremonese

Non sarà sabato in casa della Cremonese il ritorno di Sead Kolasinac tra i convocati dell'Atalanta. Dopo essersi unito al resto della squadra alla vigilia di Champions con lo Slavia Praga, il difensore mancino, rottosi il crociato sinistro lo scorso 13 aprile contro il Bologna, s'è allenato parzialmente in gruppo anche alla ripresa del lavoro giovedì mattina a Zingonia. Il nazionale bosniaco, reduce da tre settimane di allenamenti integrati con la Primavera e altre due con l'Under 23, verrà reinserito gradualmente per tornare in campo a novembre. Il 5 a Marsiglia la prima data utile. In difesa, assente fino al rientro dalla prossima pausa per le Nazionali Giorgio Scalvini, lesionatosi il bicipite femorale sinistro al rientro con la Lazio, l'allenatore Ivan Juric continua anche allo "Zini" con Kossounou, rientrato mercoledì sera, insieme a Hien e uno tra Djimsiti e Ahanor. Confermati De Roon ed Ederson in mediana, è da rivedere la formula dell'attacco. Sulemana dovrebbe prendere il posto di Lookman, anche in vista del match casalingo col Milan di martedì prossimo, mentre il terzetto dovrebbe completarsi con De Ketelaere e l'utilizzo da titolare di Scamacca, visto nella ripresa con lo Slavia.