Sassuolo, le ultime verso la Roma: Boloca out, in dubbio Muharemovic

Non sarà a disposizione del Sassuolo Boloca, infortunato in allenamento in seguito ad un trauma contusivo al ginocchio sinistro. Da valutare i tempi di recupero. In dubbio Muharemovic, assente a Lecce per un infortunio rimediato in nazionale. Il difensore bosniaco si è allenato e di conseguenze ci sono buone possibilità per un suo recupero. In caso contrario pronto Romagna. Possibile conferma a centrocampo di Thorvesdt in lotta per una maglia con Konè. Non cambia il fronte offensivo con il tridente Berardi, Pinamonti, Laurientè.