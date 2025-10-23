Como, Fabregas: "C'è fiducia, siamo in una bolla. Diao? Può giocare"

Il tema degli infortuni: Addai non ci sarà ma Diao e Kuhn possono giocare, Kempf e Ramon stanno bene, anche Carlos ha recuperato. Parole di elogio per Carlos Cuesta: "Sta facendo bene anche se il Parma è una squadra difficile da analizzare. Con Torino e Lecce ha fatto vedere cose diverse dimostrando comunque coraggio".