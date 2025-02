Serie A: Atalanta, Napoli e Milan vanno a caccia di risposte negli anticipi del sabato

Il Milan cerca un po' di continuità in campionato, dove è reduce da tre risultati utili consecutivi e ha sulla carta un'ottima occasione per andare a caccia dei tre punti, ma mentalmente deve fare i conti con gli strascichi della sconfitta di Rotterdam contro il Feyenoord e Conceiçao, del cui futuro si discute molto, è pronto a qualche scelta rivoluzionaria. I "big 4", complice qualche acciacco per Pulisic, potrebbero ridursi a 2 con l'impiego di Joao Felix a sostegno di Gimenez, ma non è da escludere che anche il portoghese possa accomodarsi in panchina, con l'impiego di Reijnders (decisivo all'andata) sulla trequarti insieme a Sottil e Jimenez, o addirittura Chukwueze. Anche in questo caso, naturalmente, pesa la necessità di dosare le forze in vista del ritorno del playoff di Champions League, appuntamento da non fallire. Il Verona è reduce dalla scoppola subita in casa dall'Atalanta e ha raccolto un punto nelle ultime tre, ma non è un avversario che si può sottovalutare, specialmente in questo periodo di alti e bassi per i rossoneri.