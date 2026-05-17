ATALANTA-BOLOGNA 0-1

Serie A, Atalanta-Bologna 0-1: nerazzurri sconfitti, ma qualificati in Conference

I nerazzurri centrano l'Europa anche col ko interno, firmato da Orsolini: decisiva la differenza reti negli scontri diretti

17 Mag 2026 - 20:05
© Getty Images

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La 37a giornata è agrodolce per l'Atalanta, che subisce una brusca sconfitta interna: il Bologna batte, infatti, la Dea per 1-0 in un match deludente, che vede i nerazzurri non tirare mai in porta. Palladino e i suoi, però, festeggiano il settimo posto e l'accesso alla Conference League con un turno d'anticipo. Subito propositivi i rossoblù col loro terzetto offensivo, mentre l'Atalanta ha un sussulto con Raspadori. Il primo tempo è però tutto di marca felsinea, con Bernardeschi a sfiorare il palo e due grandi parate di Carnesecchi: l'estremo difensore blinda lo 0-0 al riposo, decisivi gli interventi su Rowe e Castro. La Dea cerca invano la scossa nella ripresa, coi cambi e le mosse del suo tecnico, ma non riesce a rendersi mai davvero pericolosa in un match estremamente deludente. Il Bologna, di contro, si risveglia definitivamente con l'ingresso di Orsolini: è lui a sbloccarla sull'assist di Rowe, fulminando Carnesecchi al 78' con una perfetta conclusione al volo. Da qui in poi i rossoblù si muovono in pieno controllo, ottenendo i tre punti e la vittoria per 1-0: felsinei a quota 55 punti e ottavi, a -3 dall'Atalanta. La Dea è però già qualificata alla Conference per la differenza reti negli scontri diretti, grazie alla vittoria per 2-0 nel match d'andata.

IL TABELLINO
ATALANTA-BOLOGNA 0-1
ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi 6.5; Scalvini 6, Djimsiti 6, Ahanor 5.5; Zappacosta 6 (42' st Kolasinac sv), Ederson 5.5, de Roon 5.5 (19' st Pasalic 6), Zalewski 5.5 (19' st Musah 5.5); De Ketelaere 5 (37' st Bakker sv), Raspadori 5.5 (19' st Sulemana 5.5); Krstovic 5.5. A disposizione: Rossi, Sportiello, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Obric, Vavassori. All. Palladino.
BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski 6; Joao Mario 6, Heggem 6, Helland 6, Juan Miranda 6.5; Freuler 6.5, Pobega 6 (24' st Moro 6); Bernardeschi 6 (24' st Orsolini 7), Ferguson 6.5, Rowe 6.5 (42' st Dominguez sv), Castro 5.5 (24' st Dallinga 6). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Tomasevic, Zortea, Odgaard, Lykogiannis, Sohm, De Silvestri. All. Italiano.
Arbitro: Perenzoni.
Marcatori: 33' st Orsolini (B).
Ammoniti: Pobega (B), Pasalic (A)

LE STATISTICHE

Nonostante la sconfitta, l’Atalanta ha centrato la qualificazione ad una competizione europea in nove delle ultime 10 stagioni, nel periodo (dal 2016/17) solo Juventus e Roma hanno fatto meglio (10/10, inclusi preliminari) tra le squadra italiane.

Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sette gare contro l’Atalanta in Serie A (1N, 2P), gli stessi successi ottenuti nelle precedenti 23 sfide contro la Dea.

L’Atalanta ha perso tre delle ultime quattro sfide casalinghe contro il Bologna in Serie A (1V), dopo 11 match interni di fila senza sconfitta contro i rossoblù (8V, 3N).

In questo anno solare nessuna squadra ha ottenuto più successi esterni del Bologna in Serie A: sette (su 11 match - 1N, 3P), al pari di Inter e Milan.

L’Atalanta ha vinto solo una delle ultime sei gare in Serie A (2N, 3P), restando a secco di gol nella metà delle occasioni.

L’Atalanta è rimasta per tre gare casalinghe di fila senza segnare in Serie A per la prima volta da aprile 2025 (serie arrivata a quattro).

Riccardo Orsolini ha raggiunto la doppia cifra di gol per la quarta stagione di fila in Serie A con il Bologna; solo sei giocatori avevano raggiunto questo risultato con i rossoblù, ma soltanto Marco Di Vaio ci era riuscito nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Riccardo Orsolini è andato a segno in due presenze di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso ottobre (serie arrivata a quattro).

Jonathan Rowe ha preso parte ad una rete (gol vs Napoli, assist vs Atalanta) per due presenze di fila per la prima volta nei maggiori cinque campionati europei.

Remo Freuler ha raggiunto le 300 presenze in Serie A, mentre Nikola Moro le 100 presenze nella competizione.

atalanta-bologna
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