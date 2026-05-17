Serie A, Atalanta-Bologna 0-1: nerazzurri sconfitti, ma qualificati in Conference

La 37a giornata è agrodolce per l'Atalanta, che subisce una brusca sconfitta interna: il Bologna batte, infatti, la Dea per 1-0 in un match deludente, che vede i nerazzurri non tirare mai in porta. Palladino e i suoi, però, festeggiano il settimo posto e l'accesso alla Conference League con un turno d'anticipo. Subito propositivi i rossoblù col loro terzetto offensivo, mentre l'Atalanta ha un sussulto con Raspadori. Il primo tempo è però tutto di marca felsinea, con Bernardeschi a sfiorare il palo e due grandi parate di Carnesecchi: l'estremo difensore blinda lo 0-0 al riposo, decisivi gli interventi su Rowe e Castro. La Dea cerca invano la scossa nella ripresa, coi cambi e le mosse del suo tecnico, ma non riesce a rendersi mai davvero pericolosa in un match estremamente deludente. Il Bologna, di contro, si risveglia definitivamente con l'ingresso di Orsolini: è lui a sbloccarla sull'assist di Rowe, fulminando Carnesecchi al 78' con una perfetta conclusione al volo. Da qui in poi i rossoblù si muovono in pieno controllo, ottenendo i tre punti e la vittoria per 1-0: felsinei a quota 55 punti e ottavi, a -3 dall'Atalanta. La Dea è però già qualificata alla Conference per la differenza reti negli scontri diretti, grazie alla vittoria per 2-0 nel match d'andata.