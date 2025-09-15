Logo SportMediaset
Calcio

Gravina: "Su rigore Milan errore evidente, ma Var non si tocca"

15 Set 2025 - 12:15

"Si tratta di un errore evidente, ma quando parliamo di tecnologia andiamo avanti, non si torna al passato". Cosi' Gabriele Gravina, presidente della Figc, è intervenuto sul caso del rigore dato e poi tolto al video dall'arbitro Marcenaro, che ha valutato nei minuti finali di Milan-Bologna il secondo fallo sul rossonero Nkunku, non il primo. "La tecnologia ha ridotto molto la percentuale di errori - ha aggiunto Gravina, in collegamento con Radio anch'io Sport - basta vedere quei casi in cui arbitri, senza tecnologia, sono in dubbio e cercano palesemente un riscontro". 

13:00
Coman in Arabia Saudita, Lizarazu lo critica: "È un ritiro sportivo"
12:36
Milan, esami per Maignan e Pavlovic: escluse lesioni muscolari per entrambi
12:15
Gravina: "Su rigore Milan errore evidente, ma Var non si tocca"
11:20
Champions League, designati gli arbitri di Psg-Atalanta e Ajax-Inter
11:09
Flop Neymar col Santos: arriva l'ultimatum di Ancelotti