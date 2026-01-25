Scontri sull'autostrada A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio

In particolare, ottanta tifosi laziali sono stati intercettati al casello di Monte Porzio Catone e identificati, anche con il supporto della Polizia scientifica. Il gruppo, proveniente dalla trasferta a Lecce, a bordo di van e auto private, è stato bloccato lungo la A1 da equipaggi della Polizia stradale dopo la notizia di un contatto registratosi nel territorio di Frosinone, lungo l'arteria autostradale, tra i supporter biancocelesti e gli ultras del Napoli. Appresa la notizia, è scattato immediatamente il piano che ha consentito di monitorare in progressione lo spostamento e, una volta indirizzatisi verso la barriera autostradale di Monte Porzio Catone, verosimilmente allo scopo di eludere eventuali attività di controllo nei caselli principali di ingresso nella capitale, sono stati intercettati e bloccati da equipaggi dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e da contingenti della forza pubblica coordinati da funzionari dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e di altri uffici della questura, che sono stati inviati sul posto nel giro di circa 20 minuti all'esito di una rimodulazione tempestiva dei servizi.