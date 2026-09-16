Il Tottenham sempre più in crisi, De Zerbi: "È ingiusto, siamo sfortunati"

Niente da fare per il Tottenham di Roberto De Zerbi. Gli Spurs, per la prima volta a segno in stagione, sono caduti martedì sera anche in Carabao Cup. Netta la vittoria per il Liverpool di Iraola che ha superato i londinesi col punteggio di 3-1. Il tecnico bresciano, ormai nel mirino dei suoi tifosi, ha analizzato così il ko ad Anfield Road: "Ho grande fiducia nei miei calciatori, ci serve un clic per svoltare. Appena vinceremo una partita ci godremo questi calciatori che hanno una qualità straordinaria. Devo essere onesto dicendovi che nelle ultime 5-6 partite non siamo stati per niente fortunati. Il risultato con il Liverpool è ingiusto, dobbiamo resistere ed essere più forti in questo momento sfortunato". Domenica il Tottenham affronterà in Premier League l'Aston Villa di Emery, anch'esso in difficoltà.