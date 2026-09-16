Italia, Donnarumma: "Felici del ritorno di Mancini. Torneremo all'Europeo e la finale a Wembley..."

Il capitano azzurro si prepara ai prossimi impegni: "Estate difficilissima a guardare il Mondiale da fuori, solo tutti insieme possiamo ripartire"

16 Set 2026 - 13:05
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© italyphotopress

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"In questo momento abbiamo bisogno di tanta positività, siamo molto felici del ritorno di Mancini. So bene l'ambiente che ritroverò, perché l'estate è stata difficilissima per tutti noi, soprattutto per la mancata qualificazione al Mondiale. Anche per me è stato molto complicato vivere quei giorni e vedere il Mondiale da fuori. Ora, però, dobbiamo cambiare pagina, tornare a essere ottimisti e ricreare un grande gruppo", ha spiegato il capitano della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma in un'intervista a Sky Sport

Come si riparte? "Possiamo farlo soltanto tutti insieme, anche grazie al sostegno degli italiani, di cui avremo bisogno fin dalle prime partite. Dobbiamo alzare la testa e ripartire da questa maglia, che sono sicuro ci darà entusiasmo e motivazioni per affrontare le prossime partite e le qualificazioni. Vogliamo riscrivere la nostra storia e tornare a qualificarci per l'Europeo e per il Mondiale".

A proposito di Europeo: "La finale del prossimo Europeo si giocherà a Wembley? Se nomini Wembley, tocchi un tasto importante per me, perché è legato a uno dei momenti più belli della mia vita, insieme alla nascita di mio figlio. È un ricordo indimenticabile, ma c'è un'immagine che voglio ricordare soprattutto: l'abbraccio tra il mister Mancini e Gianluca Vialli dopo la vittoria. È stato un momento speciale ed emozionante, che raccontava quanto Gianluca fosse importante per noi, per il nostro gruppo e soprattutto per il suo grande amico Mancini. Quell'immagine la porterò sempre con me. Sono sicuro che possiamo tornare a fare bene, qualificarci all'Europeo e al Mondiale e, con il mister Mancini, tornare dove l'Italia merita di essere". 

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