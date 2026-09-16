Italia, Donnarumma: "Felici del ritorno di Mancini. Torneremo all'Europeo e la finale a Wembley..."

A proposito di Europeo: "La finale del prossimo Europeo si giocherà a Wembley? Se nomini Wembley, tocchi un tasto importante per me, perché è legato a uno dei momenti più belli della mia vita, insieme alla nascita di mio figlio. È un ricordo indimenticabile, ma c'è un'immagine che voglio ricordare soprattutto: l'abbraccio tra il mister Mancini e Gianluca Vialli dopo la vittoria. È stato un momento speciale ed emozionante, che raccontava quanto Gianluca fosse importante per noi, per il nostro gruppo e soprattutto per il suo grande amico Mancini. Quell'immagine la porterò sempre con me. Sono sicuro che possiamo tornare a fare bene, qualificarci all'Europeo e al Mondiale e, con il mister Mancini, tornare dove l'Italia merita di essere".