SERIE A

Serie A, gli arbitri della 5ª giornata: a Massa il big match Roma-Inter, La Penna per Milan-Lecce

La sfida al vertice assegnata al 45enne di Imperia. Doveri dirigerà Fiorentina-Napoli, Juventus-Atalanta a Zufferli 

16 Set 2026 - 12:53
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Ufficiali le designazioni arbitrali per la quinta giornata di Serie A. Occhi sul big match tra capolista Roma-Inter, assegnato a Davide Massa, al Var Mazzoleni. Per quanto riguarda le altre sfide delle big, La Penna dirigerà Milan-Lecce, Zufferli arbitrerà Juventus-Atalanta, mentre sarà Doveri in campo per Fiorentina-Napoli.

Serie A, le designazioni arbitrali per la 5° giornata

Monza-Sassuolo: arbitro Perenzoni, assistenti Mastrodonato-Colaianni, quarto uomo Pairetto. Var Aureliano, Avar Baroni.

Bologna-Torino: arbitro Guida, assistenti Baccini-Zanellati, quarto uomo Allegretta. Var Santoro, Avar Camplone. 

Udinese-Cagliari: arbitro Manganiello, assistenti Bianchini-Pistarelli, quarto uomo Rapuano. Var Cosso, Avar Ghersini.

Roma-Inter: arbitro Massa, assistenti Meli-Berti, quarto uomo Maresca. Var Mazzoleni, Avar Di Paolo. 

Venezia-Lazio: arbitro Sozza, assistenti Bercigli-Zingarelli, quarto uomo Bonacina. Var Pezzuto, Avar Piccinini. 

Fiorentina-Napoli: arbitro Doveri, assistenti Costanzo-Passeri, quarto uomo Fourneau. Var Gariglio, Avar Pezzuto. 

Frosinone-Como: arbitro Chiffi, assistenti Peretti-Rossi, quarto uomo Feliciani. Var Ghersini, Avar Rutella. 

Parma-Genoa: arbitro Mariani, assistenti Bindoni-Zezza, quarto uomo Di Marco. Var Di Paolo, Avar Mazzoleni. 

Juventus-Atalanta: arbitro Zufferli, assistenti Tegoni-Colarossi, quarto uomo Marcenaro. Var Marini, Avar Giua.

Milan-Lecce: arbitro La Penna, assistenti Lo Cicero-Vecchi, quarto uomo Tremolada. Var Maggioni, Avar Santoro. 

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