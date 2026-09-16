Serie A, gli arbitri della 5ª giornata: a Massa il big match Roma-Inter, La Penna per Milan-Lecce

Ufficiali le designazioni arbitrali per la quinta giornata di Serie A. Occhi sul big match tra capolista Roma-Inter, assegnato a Davide Massa, al Var Mazzoleni. Per quanto riguarda le altre sfide delle big, La Penna dirigerà Milan-Lecce, Zufferli arbitrerà Juventus-Atalanta, mentre sarà Doveri in campo per Fiorentina-Napoli.
Serie A, le designazioni arbitrali per la 5° giornata
Monza-Sassuolo: arbitro Perenzoni, assistenti Mastrodonato-Colaianni, quarto uomo Pairetto. Var Aureliano, Avar Baroni.
Bologna-Torino: arbitro Guida, assistenti Baccini-Zanellati, quarto uomo Allegretta. Var Santoro, Avar Camplone.
Udinese-Cagliari: arbitro Manganiello, assistenti Bianchini-Pistarelli, quarto uomo Rapuano. Var Cosso, Avar Ghersini.
Roma-Inter: arbitro Massa, assistenti Meli-Berti, quarto uomo Maresca. Var Mazzoleni, Avar Di Paolo.
Venezia-Lazio: arbitro Sozza, assistenti Bercigli-Zingarelli, quarto uomo Bonacina. Var Pezzuto, Avar Piccinini.
Fiorentina-Napoli: arbitro Doveri, assistenti Costanzo-Passeri, quarto uomo Fourneau. Var Gariglio, Avar Pezzuto.
Frosinone-Como: arbitro Chiffi, assistenti Peretti-Rossi, quarto uomo Feliciani. Var Ghersini, Avar Rutella.
Parma-Genoa: arbitro Mariani, assistenti Bindoni-Zezza, quarto uomo Di Marco. Var Di Paolo, Avar Mazzoleni.
Juventus-Atalanta: arbitro Zufferli, assistenti Tegoni-Colarossi, quarto uomo Marcenaro. Var Marini, Avar Giua.
Milan-Lecce: arbitro La Penna, assistenti Lo Cicero-Vecchi, quarto uomo Tremolada. Var Maggioni, Avar Santoro.