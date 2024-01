Il designatore Rocchi deluso da Fabbri-Nasca. Ma gli arbitri si sentono accerchiati

Al termine di un fine settimana a dir poco rovente, l'AIA riconosce di avere commesso due grandi errori: la convalida del gol di Frattesi in Inter-Verona da parte dell'accoppiata Fabbri-Nasca e l'annullamento del gol di Thorstvedt in Sassuolo-Fiorentina, con responsabilità da addebitare soprattutto al VAR Marini per avere invitato Abisso (già reduce da recenti errori) alla OFR. Per il resto, i fischietti respingono ogni accusa. La direzione di Guida in Salernitana-Juventus è stata giudicata molto buona e le dichiarazioni dell'ad granata Maurizio Milan sono state ritenute fuori luogo.