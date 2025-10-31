Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
Serie A

Reti bianche e squadre senza vittorie: è un campionato da record (negativi)

Nelle prime nove, almeno uno 0-0 in ogni giornata: non era mai successo nell'era dei tre punti 

di Redazione
31 Ott 2025 - 10:35

Queste prime nove giornate di Serie A hanno stabilito diversi record, purtroppo non proprio positivi. Con il pareggio senza reti di ieri sera tra Pisa e Lazio, infatti, per la prima volta nell'era dei tre punti c'è stato almeno uno 0-0 nei primi nove turni

Quella con il maggior numero di partite "a reti bianche" è stata la settima giornata, con ben quattro incontri a secco di gol: Pisa-Verona, Lecce-Sassuolo, Genoa-Parma e Atalanta-Lazio. Quindi, non è un caso che questo turno sia passato alla storia come quello con meno gol: 11

Le statistiche negative, purtroppo, non sono finite qua. Le prime nove giornate della Serie A 2025/26 passeranno alla storia anche come quelle con il maggior numero di squadre ancora senza vittorie. Quest'anno sono quattro: Genoa, Fiorentina, Hellas Verona e Pisa

Dulcis in fundo, aggiungiamoci anche che improvvisamente molti attaccanti sembrano diventati allergici al gol. Basta osservare la classifica marcatori: in testa ci sono Calhanoglu (Inter) e Orsolini (Bologna), due che di professione non fanno di certo i bomber. Anche chi li segue non è da meno: Pulisic, Nico Paz, Zambo Anguissa e De Bruyne hanno altri ruoli, c'è chi fa il centrocampista e chi l'esterno. L'unica eccezione nelle zone alte dei marcatori è rappresentata da Bonazzoli della Cremonese a quota 4 reti. 

Pisa-Lazio: le foto della gara

1 di 15
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

serie a
record

Ultimi video

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

01:25
MCH LIBERTADORES RACING-FLAMENGO MCH

Libertadores: Flamengo in finale grazie alle parate di Rossi

01:31
Si rivede Lookman

Si rivede Lookman

01:26
Gimenez è un problema

Gimenez è un problema

01:32
Il bomber a sorpresa

Il bomber a sorpresa

01:33
Juve, tocca a Spalletti

Juve, tocca a Spalletti

01:59
Chivu, ottima reazione

Chivu, ottima reazione

01:04
MCH PER LIVE MARTINO MCH

L'apecar con la statua di Maradona in giro per Napoli

01:23

Maradona, l'omaggio del pianista a Tokyo nel giorno del compleanno

00:45
MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

01:15
Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

01:07
Bologna-Torino 0-0: gli highlights

Bologna-Torino 0-0: gli highlights

03:15
Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

02:58
Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

01:07
Como-Verona 3-1: gli highlights

Como-Verona 3-1: gli highlights

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:08
Florenzi: "Stupito dall'inizio della Roma, con il Milan sarà una bella sfida'
10:19
Michele Uva scelto da Time, è tra i 100 più influenti sul clima
09:33
Briatore: "Il tatuaggio di Spalletti? Vinca con la Juve e si tatui la J"
09:03
Campobasso deferito da Procura Figc, per club 'pagamenti regolari'
08:00
Weekend di sfide al Museo di Coverciano per i baby calciatori