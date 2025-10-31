Reti bianche e squadre senza vittorie: è un campionato da record (negativi)

Pisa-Lazio: le foto della gara
Nelle prime nove, almeno uno 0-0 in ogni giornata: non era mai successo nell'era dei tre puntidi Redazione
Queste prime nove giornate di Serie A hanno stabilito diversi record, purtroppo non proprio positivi. Con il pareggio senza reti di ieri sera tra Pisa e Lazio, infatti, per la prima volta nell'era dei tre punti c'è stato almeno uno 0-0 nei primi nove turni.
Quella con il maggior numero di partite "a reti bianche" è stata la settima giornata, con ben quattro incontri a secco di gol: Pisa-Verona, Lecce-Sassuolo, Genoa-Parma e Atalanta-Lazio. Quindi, non è un caso che questo turno sia passato alla storia come quello con meno gol: 11.
Le statistiche negative, purtroppo, non sono finite qua. Le prime nove giornate della Serie A 2025/26 passeranno alla storia anche come quelle con il maggior numero di squadre ancora senza vittorie. Quest'anno sono quattro: Genoa, Fiorentina, Hellas Verona e Pisa.
Dulcis in fundo, aggiungiamoci anche che improvvisamente molti attaccanti sembrano diventati allergici al gol. Basta osservare la classifica marcatori: in testa ci sono Calhanoglu (Inter) e Orsolini (Bologna), due che di professione non fanno di certo i bomber. Anche chi li segue non è da meno: Pulisic, Nico Paz, Zambo Anguissa e De Bruyne hanno altri ruoli, c'è chi fa il centrocampista e chi l'esterno. L'unica eccezione nelle zone alte dei marcatori è rappresentata da Bonazzoli della Cremonese a quota 4 reti.
