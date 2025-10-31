Reti bianche e squadre senza vittorie: è un campionato da record (negativi)

Dulcis in fundo, aggiungiamoci anche che improvvisamente molti attaccanti sembrano diventati allergici al gol. Basta osservare la classifica marcatori: in testa ci sono Calhanoglu (Inter) e Orsolini (Bologna), due che di professione non fanno di certo i bomber. Anche chi li segue non è da meno: Pulisic, Nico Paz, Zambo Anguissa e De Bruyne hanno altri ruoli, c'è chi fa il centrocampista e chi l'esterno. L'unica eccezione nelle zone alte dei marcatori è rappresentata da Bonazzoli della Cremonese a quota 4 reti.