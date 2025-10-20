La settima di A fa storia: è la giornata con meno gol di sempre

Soltanto 11 gol segnati in questo turno di campionato: in Italia non si era mai scesi sotto i 13
La settima di Serie A passa alla storia: con soli 11 gol in 10 partite è stato riscritto il nuovo record negativo di reti segnate in un turno del massimo campionato italiano. Il primato precedente era di 13. L'1-1 tra Cremonese e Udinese ha confermato quanto ci si poteva aspettare: per evitare il minimo storico il monday night avrebbe dovuto chiudersi con almeno 4 gol. A trainare il record ben quattro 0-0.
In passato in quattro occasioni ci si era fermati a quota 13: nell'11/a giornata del campionato 2004/2005, nella 9/a giornata del 2010/2011, nella 32/a giornata del 2017/2018 e nella 2/a giornata del 2022/2023 (anche in quel caso ci furono quattro 0-0). Mai però si era andati sotto questo numero di gol segnati totali.