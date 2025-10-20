La settima di A fa storia: è la giornata con meno gol di sempre

La settima di Serie A passa alla storia: con soli 11 gol in 10 partite è stato riscritto il nuovo record negativo di reti segnate in un turno del massimo campionato italiano. Il primato precedente era di 13. L'1-1 tra Cremonese e Udinese ha confermato quanto ci si poteva aspettare: per evitare il minimo storico il monday night avrebbe dovuto chiudersi con almeno 4 gol. A trainare il record ben quattro 0-0.