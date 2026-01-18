Logo SportMediaset

Calcio
Serie A
PARMA-GENOA 0-0

Serie A: Corvi è strepitoso, il Parma si salva contro il Genoa

Il portiere effettua due grandissimi interventi su Colombo e protegge un punto d'oro per i gialloblù, nuovo pari per Cuesta

18 Gen 2026 - 14:36
1 di 16
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

La 21a giornata della Serie A consegna un altro punto al Parma, che continua a collezionare pareggi (otto in tutto) e proseguire nel suo percorso da "formichina" verso la salvezza. Contro il Genoa al Tardini i gialloblù si affidano alle parate di Corvi nel primo tempo, con l'estremo difensore che risulta decisivo in due occasioni su Colombo, e giocano un'ottima ripresa schiacciando il Genoa. Non arriva però il gol per nessuna delle due formazioni, con un attacco sterile da parte dei ducali (deludenti Oristanio e Pellegrino) e Corvi nuovamente decisivo nel finale su Colombo, il più pericoloso nell'arco dell'intero match. Finisce dunque 0-0 al Tardini e sia De Rossi che Cuesta conquistano un punto che potrebbe rivelarsi preziosissimo nella lotta-retrocessione, dopo un match che non ha regalato eccessive emozioni nella zona offensiva. Parma a quota 23 punti e Genoa a quota 20, con un margine rassicurante sul Pisa (14) e sulle ultime della classe.

IL TABELLINO
PARMA-GENOA 0-0
PARMA (4-3-3) - Corvi 7; Delprato 6, Circati 6.5, Valenti 6, Valeri 6.5; Bernabé 6 (31' st Sørensen 6), Keita 6.5, Estevez 5.5; Oristanio 5.5 (37' st Cremaschi sv), Pellegrino 5.5 (31' st Djuric 6), Ondrejka 5 (1' st Britschgi 6). A disposizione: Rinaldi, Casentini, Benedyczak, Løvik, Ordoñez, Cutrone, Troilo. All. Cuesta.
GENOA (3-5-2) - Leali 6; Marcandalli 5.5, Østigård 6, Vasquez 6; Sabelli 6 (31' st Masini 6), Malinovskyi 5.5 (27' st Messias 6), Frendrup 6.5, Ellertsson 5.5, Aaron Martin 6; Vitinha 5.5 (27' st Ekhator 6), Colombo 6.5 (43' st Nuredini sv). A disposizione: Lysionok, Sommariva, Thorsby, Onana, Hugo Cuenca, Otoa, Fini, Cornet, Venturino. All. De Rossi.
Arbitro: Pairetto.
Ammoniti: Ondrejka (P), Valenti (P), Circati (P), Østigård (G), Vitinha (G).

LE STATISTICHE OPTA DI PARMA-GENOA
Il Parma non ha vinto alcuna delle ultime cinque sfide contro il Genoa in Serie A (2N, 3P), dopo che i ducali avevano vinto tutti i cinque precedenti contro i rossoblù nella massima serie.

Parma e Genoa hanno pareggiato entrambe le loro sfide stagionali in Serie A per la terza volta, dopo il 2012/13 e il 1994/95.

Per la prima volta in assoluto in Serie A, il Genoa ha collezionato quattro clean sheet di fila contro il Parma.

Il Parma ha mantenuto la porta inviolata in due match di fila contro il Genoa in Serie A per la prima volta dal 1995 (serie arrivata a tre).

Per la seconda volta – su 11 partite totali - nella gestione Daniele De Rossi, il Genoa non ha trovato la rete in Serie A – in precedenza era successo vs Atalanta a dicembre (0-1).

Il Genoa ha registrato due clean sheet di fila in Serie A, dopo che in tutte le precedenti nove gare sotto la guida di De Rossi aveva sempre subito gol (media di 1.7 a match in quel parziale).

Il Genoa ha perso solo una delle cinque trasferte nella gestione De Rossi (1V, 3N); in generale, il Grifone ha pareggiato due gare esterne di fila per la prima volta da maggio 2024 in Serie A.

In ciascuna delle ultime tre stagioni in Serie A, il Genoa ha collezionato almeno 20 punti dopo 21 gare di campionato – evitando la retrocessione nelle precedenti due annate.

Il Parma è rimasto imbattuto in tre sfide di fila (1V, 2N) per la prima volta in questo campionato e in generale da marzo-aprile 2025 in Serie A (1V, 6N).

Il Parma ha ottenuto quattro punti nelle ultime tre gare casalinghe (1V, 1N, 1P), il doppio di quelli registrati nelle precedenti sei in casa (2N, 4P).

serie a
parma-genoa

