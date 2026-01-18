Serie A: Corvi è strepitoso, il Parma si salva contro il Genoa

La 21a giornata della Serie A consegna un altro punto al Parma, che continua a collezionare pareggi (otto in tutto) e proseguire nel suo percorso da "formichina" verso la salvezza. Contro il Genoa al Tardini i gialloblù si affidano alle parate di Corvi nel primo tempo, con l'estremo difensore che risulta decisivo in due occasioni su Colombo, e giocano un'ottima ripresa schiacciando il Genoa. Non arriva però il gol per nessuna delle due formazioni, con un attacco sterile da parte dei ducali (deludenti Oristanio e Pellegrino) e Corvi nuovamente decisivo nel finale su Colombo, il più pericoloso nell'arco dell'intero match. Finisce dunque 0-0 al Tardini e sia De Rossi che Cuesta conquistano un punto che potrebbe rivelarsi preziosissimo nella lotta-retrocessione, dopo un match che non ha regalato eccessive emozioni nella zona offensiva. Parma a quota 23 punti e Genoa a quota 20, con un margine rassicurante sul Pisa (14) e sulle ultime della classe.