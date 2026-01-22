Logo SportMediaset

verso euro 2032

Rivoluzione stadi, dal Viminale arriva la stretta: le nuove direttive

Riconoscimento facciale, "control room", ma non solo: cambieranno anche le curve per i 10 impianti candidati a ospitare Euro 203

22 Gen 2026 - 11:34

Telecamere per ogni tornello in grado di riprendere il viso degli spettatori al momento dell'ingresso. Control room, cioè impianti televisivi a circuito chiuso per l'osservazione della zona spettatori e dell'area di servizio annessa allo stadio. E curve con non più di diecimila posti, ciascuna con annesso un posto di pronto soccorso e sistemi che impediranno i contatti tra i tifosi delle due squadre. Dal Viminale arrivano nuove regole per gli stadi, a partire dalla sicurezza e dall'accessibilità in vista degli Europei del 2032.

Cinque gli impianti che dovranno essere individuati entro ottobre di quest'anno per ospitare la competizione sui 10 candidati, chiamati ora a rispettare i criteri stabiliti da un decreto del ministero dell'Interno. In base al documento ministeriale, preso in visione in anteprima dal Messaggero - che ne riferisce in un articolo - le control room, previste per gli stadi con capienza superiore a 10mila spettatori, dovranno garantire la riconoscibilità dei volti anche nelle gare notturne e la copertura delle vie di accesso e di deflusso.

Viene introdotta anche una nuova struttura organizzativa e di vigilanza: il gruppo operativo sicurezza, coordinato da un funzionario di polizia designato dal questore, e composto da un rappresentante dei Vigili, dai responsabili della sicurezza e del pronto intervento per l'impianto e da un rappresentante del servizio sanitario, della polizia locale e della squadra sportiva ospite (presenza, quest'ultima, indicata come eventuale). Ci sarà pure un piano per la sicurezza da rispettare, che dovrà tenere conto delle prescrizioni imposte dalla Commissione provinciale di vigilanza.

Ovviamente queste nuove norme non valgono solamente per gli stadi di calcio, ma per tutti gli impianti sportivi italiani. Nel decreto, infatti, si "ammette" l’uso di questi impianti anche per "manifestazioni a carattere non sportivo", a condizione che vengano rispettate le destinazioni e le condizioni d’uso delle varie zone dell’impianto. Una attenzione particolare, come detto, sarà rivolta a quegli stadi che hanno intenzione di candidarsi per ospitare le partite di Eueo 2032 che l’Italia dovrà co-organizzare con la Turchia.

Mondiale per Club: Inter verso il bis, Psg già qualificato, come funziona il ranking

Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

Cardinale visita il Milan

Bentornato Edoardo

Napoli settimana verità

Sucic, qualità da senior

SPALLETTI SU TIFOSO MCH

Spalletti e il tifoso: "Mi diceva: cambia tutti. E allora gli ho risposto!"

DICH SPALLETTI MIX POST BENFICA 21-1 DICH

Spalletti: "Era da tempo che non vincevamo col Benfica"

DICH SPALLETTI POST BENFICA 21/1 DICH

Spalletti sulla lite col tifoso "Chiunque toccasse palla mi diceva 'Spalletti levalo'"

DICH ZAPPACOSTA

Zappacosta "In pochi minuti buttata via una partita"

DICH KALULU POST BENFICA 21/1 DICH

Kalulu "Contenti di tutto"

DICH PALLADINO POST BILBAO 21/1 DICH

Palladino: "Inspiegabile quanto successo, assurdo tornare a casa con una sconfitta"

DICH ITALIANO PRE ATHLETIC BILBAO DICH

Italiano: "Dobbiamo passare il turno"

DICH GASPERINI EUROPA LEAGUE DICH

Gasp: "Vincere in Europa per le italiane diventa un problema"

Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

Callegari: " Juve, occhio a Mou. Alla Dea serve il miglio Lookman"

Callegari: " Juve, occhio a Mou. Alla Dea serve il miglio Lookman"

Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

Antonio Conte e Diego Costa
13:57
Diego Costa, attacco a Conte: "Umanamente il peggiore. Forse è così amaro perché non fa sesso"
13:15
Tragedia in Portogallo: malore in campo, muore il 27enne Nassur Bacem
13:07
Udienza a febbraio per i 'gestori' delle scommesse dei calciatori
12:42
La Coppa d'Africa non finisce mai... Brahim Diaz ha sbagliato apposta, il video che lo dimostrerebbe
12:19
Napoli, Milinkovic-Savic: "Portiere? In realtà sono nato per segnare"