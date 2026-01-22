Rivoluzione stadi, dal Viminale arriva la stretta: le nuove direttive

Viene introdotta anche una nuova struttura organizzativa e di vigilanza: il gruppo operativo sicurezza, coordinato da un funzionario di polizia designato dal questore, e composto da un rappresentante dei Vigili, dai responsabili della sicurezza e del pronto intervento per l'impianto e da un rappresentante del servizio sanitario, della polizia locale e della squadra sportiva ospite (presenza, quest'ultima, indicata come eventuale). Ci sarà pure un piano per la sicurezza da rispettare, che dovrà tenere conto delle prescrizioni imposte dalla Commissione provinciale di vigilanza.