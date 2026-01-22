Logo SportMediaset

Calcio
LA SITUAZIONE

Mondiale per Club 2029, Psg già qualificato e Inter verso il bis: come funziona il ranking

Ci saranno 12 club europei e nessun Paese potrà avere più di due squadre, ad oggi per l’Italia sarebbero la squadra di Chivu e l’Atalanta

22 Gen 2026 - 11:05

Dopo il grandissimo successo della prima edizione, vinta dal Chelsea in finale con Psg, è partita dalla stagione 2024/2025 la corsa al Mondiale per Club 2029, alla quale prenderanno parte soltanto 12 club europei. Il primo club a qualificarsi è il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League 2024/2025, le altre tre squadre che otterranno un pass diretto saranno le vincitrici delle edizioni della Champions 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028. Nel caso in cui uno stesso club dovesse vincere più edizioni, si libereranno posti aggiuntivi, assegnati in base al ranking Uefa stilato appositamente per il Mondiale per Club.

Per salire nel ranking, contano solo i risultati in Champions League: ogni vittoria vale 3 punti, ogni pareggio 1 punto. A questi si aggiungono ulteriori bonus per il superamento dei turni, dalla fase a gironi fino alla finale. È così che, ad esempio, il Psg ha totalizzato 49 punti nella stagione 2024/2025, frutto di 11 vittorie, 1 pareggio e tutte le qualificazioni fino al trionfo contro l’Inter.

Va ricordato che al Mondiale per Club potranno partecipare al massimo due squadre per ogni nazione e nessun Paese ha posti garantiti: bisognerà meritarsi la qualificazione con i risultati. Le italiane, dunque, dovranno vincere la Champions League o posizionarsi tra le migliori nel ranking Uefa. In teoria, infatti, l’Italia potrebbe anche restare senza rappresentanti nell’edizione 2029.

LA CLASSIFICA RANKING (aggiornato al 21 gennaio 2026)
1 Arsenal 68
2 Inter 63
3 Psg 59 (QUALIFICATA)
4 Barcellona 57
5 Bayern Monaco 55
6 Liverpool 48
7 Dortmund 45
8 Real Madrid 45
9 Atletico Madrid 43
10 Aston Villa 34

12 Atalanta 34
16 Juventus 30
22 Milan 18
35 Napoli 11

