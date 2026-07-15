Inchiesta arbitri, pm Milano chiedono l'archiviazione per Rocchi

La Procura di Milano ha trasmesso gli atti a Coni e Federcalcio, svelato solo adesso che anche i nerazzurri erano indagati. Passa a Monza l'inchiesta sulle "bussate" al Var di Lissone

15 Lug 2026 - 12:07
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Gianluca Rocchi © ansa

Gianluca Rocchi © ansa

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in quattro partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro, per cui è stata chiesta a sua volta l'archiviazione.

Dopo due anni di indagine, i pm hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del Coni per valutare eventuali illeciti di stampo sportivo. Trasmesso a Monza il capitolo di inchiesta sulle cosiddette "bussate" alla sala Var di Lissone.

L'Inter era indagata

 Come detto, la Procura di Milano nell'inchiesta sul sistema arbitrale ha anche disposto l'archiviazione per la società Inter, che è stata iscritta di recente - lo si è saputo oggi - per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. Nelle imputazioni per frode sportiva, che ora si chiede di archiviare, i pm contestavano all'allora designatore Gianluca Rocchi di aver 'pilotato' le assegnazioni di arbitri "in concorso con esponenti della società sportiva Inter" non individuati. 

inchiesta arbitri rocchi
procura milano
archiviazione

Ultimi video

01:46
Allegri minuto per minuto

Allegri minuto per minuto

01:34
MCH MIX ZONE SPAGNA POST FRANCIA 15/07 MCH

Festa Spagna, passa Yamal ed è delirio: "Portaci la seconda Coppa"

01:24
BLOB GIUNTOLI ATALANTA X SITO

Giuntoli: "Palestra? Tutti erano al corrente di tutto, poi il calciatore è andato al Chelsea"

01:39
MCH ALLENAMENTO PARMA 14/7 MCH

Riparte la stagione del Parma: il primo allenamento

00:33
DICH TEDESCO PENSO 50 ITALIANO E 50 TEDESCO 14/07 SRV

Tedesco 'mentalista": "Penso 50% in italiano e 50% in tedesco, dipende da come sto"

01:09
TEDESCO OK

Bologna, le prime parole di Tedesco

01:32
Accomando: "Juve, il 'gemello' di Haaland direbbe di sì"

Accomando: "Juve, il 'gemello' di Haaland direbbe di sì"

02:06
La griglia di Trevisani: "Spalletti sesto, Allegri arriva..."

La griglia di Trevisani: "Spalletti sesto, Allegri arriva..."

01:26
Khalaili salta, per l'Inter una consolazione "Mondiale"?

Khalaili salta, per l'Inter una consolazione "Mondiale"?

02:24
Eroe nel derby? Il "sergente" Amorim lo scarica

Eroe nel derby? Il "sergente" Amorim lo scarica

01:43
Pirlo nuovo ct? Trevisani: "Solo Maldini può..."

Pirlo nuovo ct? Trevisani: "Solo Maldini può..."

01:43
Atlanta, stadio da sogno

Atlanta, stadio da sogno

01:54
Più di 100 milioni spesi

Più di 100 milioni spesi

02:04
La storia in panchina

La storia in panchina

01:26
Il ritorno della Norvegia

Il ritorno della Norvegia

01:46
Allegri minuto per minuto

Allegri minuto per minuto

I più visti di Calcio

DICH MAROTTA 3 SU KHALAILI NIENTE VISITE 13/07 SRV

Colpo di scena Inter, Marotta annuncia: "Khalaili non ha superato le visite"

Leonardo e Maldini

Leonardo e Maldini

MCH ARRIVO CARDINALE IN ELICOTTERO 13/7 MCH

Cardinale come Berlusconi: l'arrivo al raduno del Milan in elicottero

Quanto "pesa" Openda

Quanto "pesa" Openda

MCH NORVEGIA PALAZZO REALE MCH

Grande festa a Oslo per il rientro della Norvegia

CLIP PRIMO ALLENAMENTO MILAN AMORIM IN 60" 13/07 SRV

Milan, guarda il primo allenamento di Amorim in 60 secondi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:39
Inchiesta arbitri, le motivazioni per l'archiviazione: "Singole interferenze, non un sistema di frode"
12:20
Atta: "Paratici e Grosso mi hanno convinto a scegliere Fiorentina"
Gianluca Rocchi
12:07
Inchiesta arbitri, pm Milano chiedono l'archiviazione per Rocchi
11:40
Spavento per Lamine Yamal, ladri tentano di entrare nella sua casa di notte
10:18
Conte e la panchina azzurra: "È l'ora dei fatti"