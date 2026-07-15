Atta: "Paratici e Grosso mi hanno convinto a scegliere Fiorentina"

"La mia scelta di venire a Firenze è nata dopo aver parlato con Paratici e Grosso. C'è un programma di crescita e questo è il posto giusto per me. Qui i tifosi sono molto appassionati". Così il 23enne centrocampista francese Arthur Atta, oggi al Viola Park, nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore della Fiorentina. "Ho ancora molto da imparare, ma questo salto di qualità mi aiuterà a diventare più forte", ha aggiunto Atta. "L'anno scorso per me è andata bene per me, ma credo che con Grosso posso imparare ancora di più e cercherò di migliorare negli assist per aiutare la squadra", ha concluso il centrocampista francese.