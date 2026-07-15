Spavento per Lamine Yamal, ladri tentano di entrare nella sua casa di notte

15 Lug 2026 - 11:40
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© Getty Images

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Mentre Lamine Yamal festeggiava il proprio compleanno accedendo alla finale Mondiale a Esplugues de Llobregat, sua città di residenza in Catalogna, dei ladri hanno tentato di introdursi nella sua abitazione. Il furto non è andato a buon fine, perché le guardie private del calciatore iberico si sono accorte del tentativo di intrusione dalle telecamere di sicurezza e hanno messo in fuga i malviventi. Nella stessa zona, in mattinata, sono state denunciate due effrazioni riuscite in casa di altre persone: non c'è certezza che si tratti degli stessi ladri. In ogni caso, la sicurezza di Yamal ha sporto denuncia presso i Mossos d'Esquadra e la Divisione Investigativa Criminale della polizia che hanno avviato una indagine. Il sospetto è che i ladri siano stati attirati dalla ben nota collezione di gioielli e orologi di proprietà del calciatore, ma sarà l'inchiesta a svelare il mistero. Inoltre, la casa di Lamine Yamal è già salita alle cronache in passato poiché in precedenza era la residenza di Gerard Piqué e la cantanta Shakira. A riportare il tutto è La Vanguardia.

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