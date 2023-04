Napoli, Dia rimanda la festa: sarà scudetto mercoledì o giovedì

GLI SCENARI

Con 6 giornate da giocare gli azzurri hanno 18 punti di vantaggio sulla Lazio, con l'Udinese basterà un pari

Napoli, festa rimandata: Dia gela il Maradona all'84'







































© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L’urlo di gioia del Maradona e di un popolo intero è stato soffocato nel finale di Napoli-Salernitana dalla magia di Dia, ma l’appuntamento con la storia per la squadra di Spalletti è soltanto rimandato. Sì, ma di quanto? Per festeggiare lo scudetto la città dovrà aspettare solo pochi giorni, perché il Napoli è aritmeticamente a due punti dal trionfo e mercoledì sera si gioca l’infrasettimanale: i tifosi azzurri potrebbero festeggiare sul divano oppure aspettare la partita di giovedì sul campo dell’Udinese, in ogni caso sarà una festa in notturna. Vediamo gli scenari.

Quindi il Napoli è campione se:

Attualmente il Napoli ha 18 punti di vantaggio sulla Lazio seconda, per cui se i biancocelesti mercoledì sera non batteranno il Sassuolo gli azzurri saranno matematicamente campioni prima ancora di scendere in campo.

In caso di vittoria della Lazio contro il Sassuolo, il Napoli dovrà invece fare almeno un punto con l'Udinese per laurearsi campione d'Italia.

Spalletti: "Dispiace per i tifosi, ma si allunga il godimento"

"Dispiace moltissimo non aver dato felicità al pubblico meraviglioso, ma questi sono i punti più faticosi a livello mentale. Abbiamo trovato la Salernitana stimolata e ben allenata e per noi è stato ancora più difficile, ma siamo stati ingenui sul gol preso". Così Luciano Spalletti a fine gara dopo l'1-1 contro la Salernitana che non è servito al successo dello scudetto. "L'amore dei tifosi si percepisce ed è massiccio dentro la testa, rappresentiamo il loro sogno. Volevamo fare quel gol in più per donarlo direttamente a loro, ma dal mio punto di vista - ha sorriso Spalletti - si dilaziona il mio godimento. In questa classifica io ci sto benissimo, rimandiamo la festa ma vuole dire proseguire coi festeggiamenti perché alla fine quei punti li faremo. Lo scudetto qui è qualcosa di incredibile, ma farà piacere a tutti quelli che amano questo sport tranne quelli un po' più cattivelli".

