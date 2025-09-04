Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
Gli stipendi

Monte ingaggi Inter, Juventus, Milan e Napoli: chi sono i giocatori più pagati

Questi i dati relativi alle grandi del nostro campionato pubblicati da Calcio e Finanza

04 Set 2025 - 18:20

INTER, LA TOP TEN
Lautaro Martinez: 9 milioni di euro;
Barella: 6,5 milioni di euro;
Calhanoglu: 6,5 milioni di euro;
Thuram: 6 milioni di euro;
Akanji: 5 milioni di euro;
Bastoni: 5,5 milioni di euro;
Zielinski: 4,5 milioni di euro;
Dumfries: 4 milioni di euro;
Dimarco: 4 milioni di euro;
Mkhitaryan e de Vrij: 3,8 milioni di euro;

JUVENTUS, LA TOP TEN
Vlahovic: 12 milioni di euro;
David: 6 milioni di euro;
Bremer: 5 milioni di euro;
Koopmeiners: 4,5 milioni di euro;
Openda: 4 milioni di euro;
Conceiçao: 3,8 milioni di euro;
Gatti: 3,1 milioni di euro;
Locatelli: 3 milioni di euro;
McKennie: 2,5 milioni di euro;
Kostic e Zhegrova: 2,5 milioni di euro;

Calciomercato: entrate e uscite dei 20 club di Serie A

1 di 20
© IPA | ATALANTA - Entrate: 108 mln - Uscite: 126 mln
© IPA | ATALANTA - Entrate: 108 mln - Uscite: 126 mln
© IPA | ATALANTA - Entrate: 108 mln - Uscite: 126 mln

© IPA | ATALANTA - Entrate: 108 mln - Uscite: 126 mln

© IPA | ATALANTA - Entrate: 108 mln - Uscite: 126 mln

MILAN, LA TOP TEN
Rabiot: 5 milioni di euro;
Leao: 5 milioni di euro;
Nkunku: 5 milioni di euro;
Bennacer: 4 milioni di euro;
Loftus-Cheek: 4 milioni di euro;
Origi: 4 milioni di euro;
Pulisic: 4 milioni di euro;
Modric: 3,5 milioni di euro;
Tomori: 3,5 milioni di euro;
Fofana: 3 milioni di euro;

NAPOLI, LA TOP TEN
Lukaku: 6 milioni di euro;
De Bruyne: 5,5 milioni di euro;
Hojlund: 5 milioni di euro;
Lobotka: 3,5 milioni di euro;
Politano: 3,2 milioni di euro;
McTominay: 3 milioni di euro;
Neres: 3 milioni di euro;
Elmas: 3 milioni di euro;
Di Lorenzo: 3 milioni di euro;
Lang: 2,8 milioni di euro;

inter
milan
juventus
napoli
ingaggi
stipendi
origi

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:47
DICH DONNARUMMA NAZIONALE DICH

Donnarumma: "Un orgoglio essere al City che mi ha voluto fortemente"

00:45
DICH NKUNKU (doppiata) 4/9 DICH

Nkunku "Mi piace fare il trequartista"

00:45
DICH ODOGU (doppiata) 4/9 DICH

Odogu "Sono qui per giocare sempre"

02:46
MCH AMICHEVOLE PARMA-ENTELLA MCH

Il Parma supera la Virtus Entella 1-0 in amichevole

00:46
DICH MASCARDI UNDER 21 4/9 DICH

Mascardi ci crede: "Siamo un bel gruppo, possiamo ancora migliorare"

01:36
Un Toro da rinvigorire

Un Toro da rinvigorire

01:33
Un attacco che fa sperare

Un attacco che fa sperare

01:29
Napoli, pochi al lavoro

Napoli, pochi al lavoro

01:18
Tutto un altro Leao

Tutto un altro Leao

01:34
Vardymania a Cremona

Vardymania a Cremona

01:33
Ecco Nicolussi Caviglia

Nicolussi Caviglia, tra calcio e... letteratura

00:27
DICH DONNARUMMA SU PORTIERE 13ENNE DICH

Donnarumma al portiere 13enne aggredito: "Ti aspettiamo a Coverciano"

01:59
DICH DONNARUMMA SU ITALIA DICH

Donnarumma: "Il talento c'è, abbiamo una Nazionale giovane ma che può crescere"

00:52
DICH LOCATELLI-ROVELLA DICH

Italia, Locatelli e Rovella: "Gattuso è carico"

01:14
DICH DONNARUMMA SU PSG DICH

Gigio: "Luis Enrique? Deluso non lo so, ognuno fa le sue scelte"

00:47
DICH DONNARUMMA NAZIONALE DICH

Donnarumma: "Un orgoglio essere al City che mi ha voluto fortemente"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:37
Una squadra di soli Ibrahimovic in EA Sports FC 26
18:10
Napoli, 11 murales per celebrare la storia del club allo stadio Maradona
17:30
Valencia, Beltran si presenta: "L'ultimo periodo alla Fiorentina è stato duro"
17:00
Buonfiglio (presidente CONI): "Gattuso sarà la cura perfetta per la Nazionale"
16:30
Ambrosini dubbioso sul Milan: "Poteva comprare Leoni"