Monte ingaggi Inter, Juventus, Milan e Napoli: chi sono i giocatori più pagati

Calciomercato: entrate e uscite dei 20 club di Serie A
© IPA | ATALANTA - Entrate: 108 mln - Uscite: 126 mln
Questi i dati relativi alle grandi del nostro campionato pubblicati da Calcio e Finanza
INTER, LA TOP TEN
Lautaro Martinez: 9 milioni di euro;
Barella: 6,5 milioni di euro;
Calhanoglu: 6,5 milioni di euro;
Thuram: 6 milioni di euro;
Akanji: 5 milioni di euro;
Bastoni: 5,5 milioni di euro;
Zielinski: 4,5 milioni di euro;
Dumfries: 4 milioni di euro;
Dimarco: 4 milioni di euro;
Mkhitaryan e de Vrij: 3,8 milioni di euro;
JUVENTUS, LA TOP TEN
Vlahovic: 12 milioni di euro;
David: 6 milioni di euro;
Bremer: 5 milioni di euro;
Koopmeiners: 4,5 milioni di euro;
Openda: 4 milioni di euro;
Conceiçao: 3,8 milioni di euro;
Gatti: 3,1 milioni di euro;
Locatelli: 3 milioni di euro;
McKennie: 2,5 milioni di euro;
Kostic e Zhegrova: 2,5 milioni di euro;
MILAN, LA TOP TEN
Rabiot: 5 milioni di euro;
Leao: 5 milioni di euro;
Nkunku: 5 milioni di euro;
Bennacer: 4 milioni di euro;
Loftus-Cheek: 4 milioni di euro;
Origi: 4 milioni di euro;
Pulisic: 4 milioni di euro;
Modric: 3,5 milioni di euro;
Tomori: 3,5 milioni di euro;
Fofana: 3 milioni di euro;
NAPOLI, LA TOP TEN
Lukaku: 6 milioni di euro;
De Bruyne: 5,5 milioni di euro;
Hojlund: 5 milioni di euro;
Lobotka: 3,5 milioni di euro;
Politano: 3,2 milioni di euro;
McTominay: 3 milioni di euro;
Neres: 3 milioni di euro;
Elmas: 3 milioni di euro;
Di Lorenzo: 3 milioni di euro;
Lang: 2,8 milioni di euro;
