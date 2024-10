Lazio, l'ex Caicedo critica l'arbitraggio contro la Juventus: "Giocare in 12 contro 10 è dura"

Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio (ma anche di Inter e Genoa), attualmente svincolato, parla da tifoso biancoceleste sui social e, mentre la partita contro la Juventus era ancora in corso, ha pubblicato un duro post su X: "Ormai giocare in 12 contro 10 è dura". Il colombiano dunque critica l'arbitraggio di Sacchi e più in generale la gestione degli episodi arbitrali. Il club biancoceleste dopo il novantesimo, tramite le parole del ds Fabiani, si era lamentato per la mancata revisione VAR del "pugno Douglas Luiz a Patric".