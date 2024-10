Furia Lazio: "Pugno di Luiz a Patric. A cosa serve il Var? Aboliamolo"

E ancora Fabiani: "Se io sbaglio una campagna acquisti il mio presidente mi caccia via, questi signori che stanno al Var e decidono vanno fermati, evidentemente non sono all'altezza del mestiere. Così come chiamano Sacchi per fare vedere il contatto di Romagnoli, dovrebbero chiamare l'arbitro per la condotta violenta di Douglas. I signori al Var si prendessero due mesi. Var a chiamata? Porterebbe confusione su confusione, si innescherebbe un meccanismo tale che una partita durerebbe due o tre ore. Sull'episodio di Douglas Luiz cosa stanno facendo a Lissone? Se si va lì bisogna essere concentrati per 90'. Io parlo per il sistema calcio. Questo non è un problema della Lazio, è un sistema che non va più bene. Ma come si fa a non chiamare l'arbitro per condotta violenta? Poi ripeto: complimenti alla Juventus".