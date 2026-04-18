Atalanta, Palladino: "Pari giusto ora testa alla Coppa Italia"

"È stata una bella partita giocata da due squadre che hanno giocato con qualità, intensità e coraggio e che volevano vincere. Venire qui e giocare con personalità non era facile. Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. Sull'1-0 abbiamo avuto le occasioni per fare 2-0. Il risultato è giusto, adesso pensiamo alla Coppa Italia che sarà probabilmente la partita più importante della stagione". Così l'allenatore dell'Atalanta, Raffaele Palladino dopo il pareggio contro la Roma. Sulla possibilità di una qualificazione in Europa, Palladino ha detto: "Abbiamo recuperato un punto sul Como e siamo rimasti a quattro punti dalla Roma. Non molleremo fino alla fine, i giochi sono ancora aperti. Stiamo bene fisicamente e mentalmente".