Coppa del Re: l'italoamericano Matarazzo fa la storia in Spagna

19 Apr 2026 - 11:19

I media spagnoli hanno scelto il santo del giorno, Pellegrino Matarazzo, l'allenatore della Real Sociedad che ha vinto la Coppa del Re dopo aver sconfitto ai rigori l'Atletico Madrid di Diego Simeone. L'italoamericano di 48 anni, arrivato a dicembre nei Paesi Baschi al capezzale di una squadra vicina alla zona retrocessione, non solo l'ha portata all'attuale settimo posto ma è anche riuscito a conquistare la quarta coppa di Spagna per il club, sei anni dopo l'ultima, diventando anche il primo allenatore con passaporto Usa a vincere un trofeo nei cinque principali campionati europei. Un fattore sottolineato dallo stesso Matarazzo nella calda notte di Siviglia. "Probabilmente è il primo per un italoamericano", ha detto il tecnico originario del New Jersey, nato da genitori immigrati dalla Campania. Un allenatore, scrive Marca, che nonostante la scarsa esperienza in panchina non solo ha trasmesso carisma ed energia ai giocatori, ma ha anche dimostrato abilità tattica, implementando moduli innovativi e reintegrando giocatori che in precedenza avevano avuto poco spazio. Lo "yankee che ha cambiato tutto", lo definisce As, sottolineando a sua volta che la sua gestione dello spogliatoio e gli aggiustamenti tattici sono stati i pilastri della rinascita sportiva della squadra, che non solo si è qualificata all'Europa League e alla Supercoppa di Spagna, ma che continuando così potrebbe addirittura puntare a conquistare un posto in Champions in campionato. Futuro a parte, l'allenatore si è detto felice di aver dato gioia a tante persone ma di una cosa è certo, ha appena vissuto "il giorno più bello della mia carriera calcistica". 

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