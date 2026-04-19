Figc: Malagò domani in Lega A e B, poi incontri ufficiali con altre componenti

Giovanni Malagò è pronto a incontrare ufficialmente le componenti federali verso le elezioni a presidente della Figc del prossimo 22 giugno. Domani nel primo pomeriggio infatti l'ex numero uno del Coni vedrà i dirigenti della Lega Calcio Serie A, che ha convocato una assemblea ad hoc per confrontarsi con Malagò, dopo che 19 club del massimo campionato hanno depositato il proprio appoggio alla candidatura a presidente FIGC. Sempre domani è previsto anche un incontro tra Malagò e la Lega Serie B, presieduta da Paolo Bedin. L'ex presidente del Coni, inoltre, nel corso della settimana, ha fissato incontri ufficiali anche con l'Associazione italiana calciatori guidata da Umberto Calcagno e con l'Associazione italiana allenatori calcio presieduta da Renzo Ulivieri.