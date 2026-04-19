Juve: con il Bologna lutto al braccio e un minuto di silenzio per Manninger

19 Apr 2026 - 08:53

La Juventus renderà omaggio all'ex portiere bianconero Alex Manninger, scomparso tragicamente giovedì in un incidente, in occasione della gara contro il Bologna all'Allianz.La squadra di Spalletti scenderà in campo con il lutto al braccio e verrà osservato un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio. Manninger, scomparso a 48 anni, ha indossato la maglia della Juve per quattro stagioni, dal 2008 al 2012 vincendo uno scudetto.

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