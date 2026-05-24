Milan e Juve, è la notte della verità: in ballo la Champions e tanti milioni. Gasp deve solo vincere, finale thriller in zona salvezza

È la notte dei verdetti. All'ultima curva la Serie A decreterà le ultime due squadre che approderanno alla Champions League 2026/2027 in un finale thriller: Milan e Roma non possono sbagliare rispettivamente contro Cagliari (a San Siro) e Verona (al Bentegodi). La tensione sarà massima con Juve e Como pronte ad approfittare di un loro passo falso. I bianconeri, reduci da una settimana complicata e con tante indiscrezioni dal punto di vista societario, saranno impegnati contro il Torino in un derby accesissimo. Spalletti dovrà fare a meno di Yildiz e forse anche di Vlahovic: sarà fondamentale vincere e sperare.