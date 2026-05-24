Milan e Juve, è la notte della verità: in ballo la Champions e tanti milioni. Gasp deve solo vincere, finale thriller in zona salvezza
Allegri deve tornare a vincere a San Siro, Spalletti senza Yildiz deve battere il Torino e sperare
È la notte dei verdetti. All'ultima curva la Serie A decreterà le ultime due squadre che approderanno alla Champions League 2026/2027 in un finale thriller: Milan e Roma non possono sbagliare rispettivamente contro Cagliari (a San Siro) e Verona (al Bentegodi). La tensione sarà massima con Juve e Como pronte ad approfittare di un loro passo falso. I bianconeri, reduci da una settimana complicata e con tante indiscrezioni dal punto di vista societario, saranno impegnati contro il Torino in un derby accesissimo. Spalletti dovrà fare a meno di Yildiz e forse anche di Vlahovic: sarà fondamentale vincere e sperare.
Il match dei ragazzi di Fabregas invece, si intreccia con la lotta salvezza che vede ancora coinvolte Cremonese e Lecce, quest'ultimo con un punto di vantaggio sui lombardi a 90 minuti dal fischio finale. Giampaolo, davanti al pubblico amico, ha un solo risultato contro il temibilissimo Como. Il Lecce invece ospiterà il Genoa del già salvo De Rossi: Di Francesco non vuole sorprese e spera in un finale per sereno per centrare finalmente la salvezza dopo due stagioni concluse con una retrocessione con Frosinone e Venezia. In caso di arrivo a pari punti tra Cremonese e Lecce, è previsto lo spareggio.